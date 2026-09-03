Precizările Guvernului privind riscul pierderii fondurilor din PNRR pentru noua lege ANI. O primă discuție cu oficiali UE a avut deja loc

Guvernul infirmă speculațiile legate de riscul ca România să nu încaseze cei 770.000.000 de euro aferenți jalonului PNRR privind integritatea în funcțiile publice. Pe de altă parte, Executivul transmite că eventuale neconformități ale Legii ANI cu principiile europene vor trebui corectate rapid, în caz contrar putând să apară „riscuri importante”.

„Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noua legislație de integritate, ca urmare a suspiciunilor apărute la nivel european, dar și în societatea românească, privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI”, se spune într-un comunicat transmis de Palatul Victoria.

Guvernul vrea un verdict mai rapid de la comisarul pentru justiție

Guvernul precizează că îndeplinirea Jalonului 431 – „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică” – va fi făcută după depunerea cererii de plată numărul 6, în luna octombrie.

Executivul vrea să folosească acest interval pentru corectarea eventualelor neconcordanțe, motiv pentru care verificarea Legii ANI de către autoritățile de la Bruxelles ar trebui să se facă cât mai repede, lucru ce a fost deja solicitat.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au cerut urgentarea verificării în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate.

„Guvernul infirmă categoric orice informație din spațiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene. Dimpotrivă, tocmai absorbția acestor fonduri și valorificarea integrală a resurselor disponibile pentru România reprezintă prioritatea Guvernului. Orice neconformitate cu dreptul european care nu ar fi identificată și corectată cu celeritate poate genera riscuri importante”, precizează sursa citată.

Comisia Europeană a cerut clarificări de la București

Comisia Europeană a trimis autorităților române o scrisoare în care cere clarificări detaliate privind noua Legea ANI, cu amendamentul care-l vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Potrivit G4Media, răspunsul primit de la București va fi luat în calcul la evaluarea ultimelor cereri de plată prin PNRR trimise de către guvernul român.

Interesul Comisiei este legat în mod special de amendamentul care prevede încetarea de drept a mandatelor la doar o lună de la promulgare pentru persoanele vizate de fostele decizii de incompatibilitate sau conflict de interese, printre care se află și președintele USR Dominic Fritz, care riscă să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei.

În scrisoare, Executivul europen cere detalii privind compatibilitatea legii cu principiile generale ale dreptului european, precum securitatea juridică, proporționalitatea și neretroactivitatea. Astfel, Bruxelles-ul vrea să afle dacă este respectat principiul prin care nimeni nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă. De asemenea, autorităților române li se cere să precizeze dacă există căi de atac la decizia de pierdere a mandatului.

Ce este „amendamentul Fritz”

„Persoanelor faţă de care până la data intrării în vigoare a prezentei legi s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, spune amendamentul introdus de PSD și trecut cu voturile AUR.

Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.