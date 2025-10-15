Precizările lui Titus Corlățean privind o eventuală plecare din PSD. „Un coleg cu funcție m-a întrebat dacă e adevărat/ A fost anterior pe la 2-3 partide”

Senatorul PSD Titus Corlățean a făcut o serie de precizări legate de viiitorul său în partid, respingând speculațiile legate de o rupere a partidului sau de plecarea sa în altă formațiune politică. Precizările vin la scurtă vreme după o discuție pe care a avut-o cu președintele partidului, Sorin Grideanu.

Titus Corlățean spune că nu și-a pus problema continuării activității politice într-un alt partid decât PSD-ul, indiferent dacă este vorba de o formațiune politică deja existentă sau una pe care să o creeze el. Cu toate acestea, încă nu știe dacă va rămâne în partid sau nu

„Cu sau fără carnet de partid (vă spun când decid), am fost, ideologic și ca sensibilitate socială, la bine și mai ales la greu, în toți anii, social-democrat. Și nu m-am schimbat. Așa că toată imaginația asta bogată sau interpretările legate de ruperea PSD, crearea altui partid, plecarea la nu știu ce altă formațiune sau la alți foști colegi etc…nu stau în picioare. Pur și simplu nu mi-am pus problema în acești termeni niciodată”, a scris Titus Corlățean într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că un coleg „cu funcție” din PSD i-a cerut să confirme sau să infirme speculații din presă legate de intențiile sale în politică.

„I-am răspuns că dacă ar fi fost un pesedist adevărat, de ani de zile, care să mă cunoască și să mă respecte, nu ar fi îndrăznit să mă întrebe asta. O simplă constatare: colegul cu funcție a fost anterior pe la vreo alte 2-3 partide… În rest, nu mi-am schimbat opiniile și evaluările și ce voi decide cu viața mea pentru viitor sunt chestiuni care îmi aparțin în totalitate”, a conchis senatorul.

Chemat, miercuri, de Sorin Grindeanu la o discuție pentru a clarifica poziția sa în partid, Corlățean a vorbit despre greșelile PSD, fără a lămuri însă dacă va rămâne sau nu în partid.

Ce a declarat după întâlnirea cu Grindeanu

Miercuri, la ieșirea din biroul lui Sorin Grindeanu, Titus Corlățean a fost întrebat dacă va rămâne sau nu în PSD, după ce a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia partidului, printr-un mesaj ambiguu. El nu a clarificat însă dacă va continua să fie membru al Partidului Social Democrat.

„Lucrurile pe care le discută oameni care au un număr de ani în partid și am acceptat invitația de a avea o discuție, că suntem totuși în partidul ăsta. Dar asta e o discuție care rămâne între noi și în care se spun lucruri pe nume”, a declarat Corlățean despre discuția cu liderul interimar al PSD.

Titus Corlățean era singurul social-democrat care intenționa să-l contracandideze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte de partid, la Congresul PSD din 7 noiembrie.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a spus Corlăţean într-un mesaj video transmis luni pe Facebook.

Titus Corlățean reprezenta aripa conservatoare a PSD, iar printre susținătorii lui se numărau senatorul Robert Cazanciuc și Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie, iar potențialii contracandidați ai lui Sorin Grindeanu își mai pot depune candidaturile pentru șefia partidului până pe 20 octombrie.