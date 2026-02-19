Predecesorul lui Epstein din URSS. Cum a reacționat Hrușciov, liderul sovietic de atunci

Miliardarul pedofil american Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în detenţie în 2019 după ce ani la rând a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri, a avut un predecesor sovietic, pe nume Konstantin Krivoşin, aminteşte joi presa rusă preluată de agenţia EFE.

Cazul lui Krivoşin, scriitor şi dramaturg, nu a avut acelaşi răsunet pe care-l au acum dosarele Epstein, dar a provocat un mare scandal în societatea sovietică în anii ’50, scrie publicaţia online Lenta.ru, potrivit Agerpres.

La jumătatea anilor ’50 au început să circule zvonuri despre un bordel clandestin frecventat de înalţi oficiali din Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS). Liderul sovietic de la acea vreme, Nikita Hruşciov, a primit o scrisoare anonimă a cărei autoare îi cerea să acorde atenţie „caracterului moral” al mai multor membri ai Partidului, inclusiv ministrul culturii, Gheorghi Aleksandrov.

Scrisoarea anonimă primită de Hrușciov

Autoarea scrisorii menţiona că era mama unei fete în vârstă de 18 ani care intrase în necazuri din cauza „unui bărbat în vârstă de circa 60 de ani, care s-a prezentat drept Konstantin Krivoşin”. Potrivit femeii, fiica ei a abandonat şcoala şi a început să frecventeze cinematografele şi restaurantele împreună cu acest bărbat, iar la un moment dat „el a convins-o să meargă la el acasă, unde i-a promis că îi va citi o piesă de teatru”.

Mama şi-a luat la întrebări fiica, ce a mărturisit astfel că are o relaţie cu Krivoşin. Femeia a fost apoi în apartamentul dramaturgului, unde venea uneori şi ministrul culturii. În scrisoarea adresată lui Hruşciov ea descrie acel apartament drept „un adevărat bârlog” şi un loc al „libertinajului” şi „seducerii femeilor”.

„I-am cerut imediat fiicei mele să pună capăt relaţiei, iar ea s-a conformat. Nu avem nevoie de nimic de la el, dar consider că este pentru mine o datorie morală să vă relatez faptele pentru ca această ruşine să fie oprită”, a mai menţionat ea în scrisoarea care a condus la declanşarea unei anchete majore.

Mai târziu a ieşit la iveală că şi alte mame au denunţat comportamentul respectivului dramaturg, care a reuşit să atragă la petrecerile organizate în apartamentul său ori în casa pe care o avea la ţară studente de la filosofie şi fete de la şcolile de teatru şi balet.

Konstantin Krivoşin a ajuns în cele din urmă la închisoare, iar aceia care îi frecventau petrecerile şi-au pierdut funcţiile publice, mulţi dintre ei fiind marginalizaţi pentru tot restul vieţii. Au existat totuşi persoane care au scăpat basma curată din acest scandal. Este cazul profesorului Serghei Petrov, menţionat în „documentele Krivoşin”, care şi-a continuat activităţile academice şi a obţinut doctoratul în 1957.