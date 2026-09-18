PREMIERĂ Bătălia pe barili. România a importat pentru prima dată în istorie motorină din Albania și Tunisia GRAFIC

Situația tensionată de pe piața carburanților, în special a motorinei, a majorat concurența regională pe fiecare baril și a făcut ca, în august, România să importe, pentru prima dată în istorie, combustibil diesel din Albania și Tunisia, relevă date Profit.ro.

În luna august au fost descărcate în portul Constanța, pentru prima dată în istorie, 34 mii tone de motorină încărcată în portul albanez Porto Romano și 24 mii tone expediate din terminalul La Șchira din Tunisia.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Prețul motorinei a ajuns la 10,76 lei/l în stațiile Rompetrol și Lukoil și la 10,79 lei/l în cele OMV în pofida păstrării reducerii cu 25% a accizei, care nu mai poate compensa explozia cotațiilor internaționale.

Dacă la aceste prețuri ar fi adăugați și cei 85 de bani pe litru efect al reducerii accizei, prețul unui litru de motorină ar depăși pragul de 11,5 lei/l în toate stațiile din România (11,58 lei/în stațiile Petrom) și 11,61 lei/l la Rompetrol și Lukoil și 11,64 în cele OMV.

Importurile totale de motorină din terminalele românești de la Marea Neagră s-au majorat în august cu 3%, până la 448 de mii de tone, numărul țărilor care furnizează diesel crescând de la 7 la 11, ceea ce arată o tentativă de diversificare a surselor de aprovizionare.

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