Premieră de la începutul războiului. Israelul a lovit depozite petroliere iraniene

Armata israeliană a lovit mai multe instalații petroliere iraniene sâmbătă seara, provocând explozii care au aruncat în aer uriașe bile de foc și fum și au zguduit Teheranul și orașul vecin Karaj, relatează New York Times. Incendiile provocate de atacurile masive ard în continuare, iar capitala iraniană, cu aproape 9 milioane de locuitori, a fost inundată cu fum dens.

Atacurile, confirmat de armata israeliană, sunt primele care vizează instalațiile petroliere iraniene. Până acum, atacurile SUA și Israel, care au început weekendul trecut, au vizat liderii regimului islamic și facilitățile militare.

Incendii de proporții au cuprins patru depozite de petrol și un centru de transfer al producției de petrol din Teheran și provincia Alborz, relatează agenția de știri iraniană Fars preluată de Al Jazeera. Presa a de stat iraniană a descris incidentul ca un „atac din partea SUA și a regimului sionist”, cu referire la Israel.

Reporterul Al Jazeera care relatează din Teheran a transmis că a văzut picături negre de ploaie pe ferestrele sale duminică dimineața devreme. „Există un risc ridicat de a fi înconjurați de aer toxic.”

Armata israeliană a confirmat într-o declarație că a atacat mai multe depozite de combustibil și complexe energetice din Teheran, afirmând că aceste instalații erau utilizate de forțele armate iraniene, potrivit New York Times. Armata israeliană a calificat acest atac drept unul „semnificativ” menit să distrugă infrastructura militară a guvernului.

Depozitul de petrol Aghdasieh din nord-estul Teheranului, rafinăria din sudul orașului, depozitul de petrol Shahran din vestul Teheranului și un depozit de petrol din orașul Karaj au fost țintele atacurilor, potrivit Al Jazeera. Martorii au declarat că petrolul din depozitul Shahran s-a scurs pe străzi.

Cel puțin patru șoferi de cisterne au fost uciși în atacurile din Teheran și Alborz, a raportat Fars. În ciuda atacului, „nu există penurie în distribuția de combustibil”, iar forțele de securitate sunt „în prezent angajate în operațiuni de stingere a incendiilor”, a adăugat agenția.

Primul astfel de atac

The New York Times relatează că a verificat mai multe clipuri video distribute în mediul online și confirmă că acestea sunt primele atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului de când Statele Unite și Israelul au lansat războiul în care l-au ucis săptămâna trecută pe liderul suprem iranian Ali Khamenei.

Fire is seen still burning at the Rey oil depot on Sunday morning, hours after the site, along with other oil depots in Tehran, was targeted in airstrikes late on Saturday, footage sent to Iran International shows. pic.twitter.com/iwtqWNVA7x — Iran International English (@IranIntl_En) March 8, 2026

Până în acest weekend, campania de bombardamente americano-israeliană s-a concentrat în mare parte pe distrugerea conducerii și serviciilor de securitate ale Iranului, precum și a secțiilor de poliție, încercând în același timp să elimine capacitatea acestuia de a produce și lansa rachete și să împiedice Teheranul să producă arme nucleare.

Tohid Asadi, reporterul Al Jazeera din Teheran, a transmis la rândul său că este primul astfel de atac de la declanșarea războiului, dar nu o noutate pentru Iran.

„În iunie (n.r. 2025), în timpul războiului de 12 zile, am văzut cum depozitele de combustibil au fost ținta atacurilor, dar acest lucru este fără precedent (n.r. pentru actualul război)”, a spus Asadi. „Ne confruntăm cu o situație critică în ceea ce privește războiul și circumstanțele de mediu din capitală.”

„Război psihologic”

Mohamed Vall, un alt reporter Al Jazeera care transmite tot din Teheran, a afirmat că atacurile asupra instalațiilor petroliere fac parte dintr-un „război psihologic” împotriva iranienilor, „pentru a-i speria și a-i face să creadă că acesta va fi cu adevărat sfârșitul pentru ei”.

Sunetele exploziilor de la aeroportul Mehrabad din Teheran și de la depozitul de combustibil au zguduit casele aflate la kilometri distanță, au spus locuitorii capitalei iraniene, și au umplut aerul cu fum. Teheranul are o populație de aproape 9 milioane de locuitori.

„Ajungem într-un punct în care simțim că niciun loc nu mai este sigur, iar chiar și drumurile care duc în și din oraș sunt periculoase, deoarece țintele din jurul lor sunt atacate”, a spus Amir, un om de afaceri care și-a dus soția și cei doi copii la țară, departe de Teheran. El a spus că au auzit explozia de la unul dintre depozitele de petrol din apropierea munților.

Urmările atacului

Distribuția combustibilului a fost „întreruptă temporar” în capitala iraniană, Teheran, a raportat duminică agenția de știri de stat IRNA, preluată de DW.

„Din cauza avariilor suferite de rețeaua de alimentare cu combustibil, distribuția a fost temporar întreruptă”, a declarat guvernatorul Teheranului, Mohammad Sadegh Motamedian, citat de IRNA.

Al Jazeera subliniază că Iranul este o țară mare, cu multe astfel de instalații, astfel încât este îndoielnic că atacul va provoca o criză majoră.

Garda Revoluționară Iraniană a declarat că a lansat o nouă serie de atacuri asupra Israelului, ca represalii pentru atacurile suferite.