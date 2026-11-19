Retailerul suedez IKEA schimbă strategia în România și deschide primul IKEA Shop din țară și din Europa de Sud-Est, introducând un nou format de magazin.

Noul magazin va fi situat în Jumbo Center, pe strada Progresului, în Sectorul 5 din București. Deschiderea oficială va avea loc pe 3 decembrie, la ora 10:00.

Este arătat că noul IKEA Shop oferă o versiune compactă a experienței din magazinele IKEA tradiționale, astfel încât clienții să poată integra mai ușor o vizită la IKEA.

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