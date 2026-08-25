Premieră în armata SUA: Maior din aviație pus sub acuzare, de justiția militară, pentru că l-a criticat deschis pe Trump. „Ucide americani”

Un aviator american afirmă că a fost pus sub acuzare penală pentru că l-a criticat pe președintele Donald Trump în legătură cu războiul din Iran, relatează marți CBS News, care menționează că acesta este, probabil, primul caz major din istoria armatei americane în care o persoană a fost acuzată în temeiul Codului Unitar de Justiție Militară pentru declarații jignitoare la adresa oficialilor.

Maiorul Jason Watson, aflat în serviciul activ al armatei americane, a fost reținut de două ori în ultimele săptămâni. Cu una dintre aceste ocazii, el a cerut punerea sub acuzare a lui Trump (demararea procedurii de impeachment) – în timp ce se afla în uniformă la Capitoliul SUA.

Avocatul lui Watson a precizat, pentru postul american de televiziune, că maiorul este acuzat de trei încălcări ale articolului 88 pentru presupuse remarci jignitoare la adresa președinteleui. Watson este primul maior din istoria armatei americane care a fost pus sub acuzare în temeiul articolului 88.

Avioatorul în vârstă de 40 de ani este acuzat, de asemenea, de nesupunere la ordine și de comportament nedemn de un ofițer.

Aceste acuzații reprezintă un caz rar în care armata SUA nu tratează sancțiunile în spatele ușilor închise.

Watson a fost reținut pentru prima dată pe 1 iulie, în timp ce protesta în uniformă pe treptele Capitoliului de la Washington. El ținea o pancartă pe care scria „Demiteți-l. Condamnați-l. Înlăturați-l”, referindu-se la Trump. Apoi a fost reținut din nou săptămâna trecută, după ce a acordat un interviu postului CNN și a afirmat că Donald Trump este „nu doar un eșec în calitate de președinte, ci și o persoană care încalcă flagrant Constituția, încalcă legea, se angajează în acte de corupție dezmățată și ucide americani”.

După arestarea lui Watson în luna iulie, secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a scris pe rețelele de socializare că el așteaptă ca fiecare membru al Forțelor Aeriene să „respecte toate legile și politicile, atât cele guvernamentale, cât și cele privind conduita personală, participarea politică și purtarea uniformei”.

Avocatul lui Watson a declarat luni, pentru CNN, că Watson „rămâne ferm pe poziția că a făcut acest lucru pentru ca alții să nu fie nevoiți să o facă”.