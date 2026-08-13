Premieră în război: Atac al Ucrainei cu 15 arme asupra unei baze navale

Ucraina a utilizat 15 sisteme de rachete, drone aeriene și drone navale de producție internă într-un singur atac coordonat asupra bazei navale ruse din Novorossisk, lovind mai multe nave de război ale Flotei Mării Negre care se adăposteau în port, a declarat miercuri seară Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Post.

„Astăzi a fost publicat un raport privind rezultatele operațiunii noastre împotriva Novorossiskului. O combinație între sancțiuni de lungă durată și armele noastre. O operațiune încununată de succes”, a scris Zelenski pe X.

Operațiunea a demonstrat raza de acțiune tot mai mare a arsenalului de atac dezvoltat pe plan intern de Ucraina, precum și capacitatea acesteia de a ataca unul dintre principalele centre militare rusești din Marea Neagră, fără a se baza pe arme cu rază lungă de acțiune furnizate de Occident, remarcă presa ucraineană.

Potrivit președintelui Zelenski, operațiunea a combinat o gamă largă de arme produse pe plan intern, atât aeriene, cât și navale.

„Pentru prima dată într-o singură operațiune, Palianitsia, Peklo, Bars și Long Neptune au acționat în mod coordonat”, a scris Zelenski.

Pachetul de lovituri a inclus, de asemenea, dronele aeriene Mich, Fire Point, Ramzai, Sichen, Trust, Khariok, Bober, Liuti și Dovbush, precum și navele de suprafață fără pilot Sargan și Mamai.

Nave rusești, avariate după atac

Zelenski a declarat că datele ucrainene verificate arată că printre ținte se aflau mai multe nave ale Flotei Mării Negre care se adăposteau în Golful Novorossisk.

„Printre rezultatele operațiunii, este important de menționat atacurile asupra navelor flotei ruse care se ascundeau în golful Novorossisk”, a scris Zelenski.

El spune că au fost lovite fregatele „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”, o navă mare de debarcare, o corvetă și alte nave.

Miercuri dimineață, Statul Major General al Ucrainei și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au raportat avarii de diferite grade la patru nave rusești: fregatele din Proiectul 11356 „Amiral Makarov” și „Amiral Essen”, nava mică de rachete din Proiectul 21631 „Buyan-M” și nava de patrulare din Proiectul 22160 „Vasily Bykov”.

Unde se află Novorossisk

Novorossisk a devenit ultimul bastion important al Flotei ruse din Marea Neagră, după ce atacurile repetate ale Ucrainei au forțat Moscova să-și mute numeroase nave din Crimeea.

Portul se află la mai mult de 300 de kilometri de linia frontului, dar operațiunea de miercuri a demonstrat că mutarea flotei mai adânc în teritoriul rus nu a scos-o din raza de acțiune a Ucrainei.

Autoritățile ruse au declarat starea de urgență în Novorossisk. Atacul a avariat infrastructura, a rupt două conducte principale de apă, a întrerupt alimentarea cu apă a orașului și a provocat numeroase incendii.