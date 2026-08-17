Premieră în România: MONZA ARES implantează o nouă generație de stimulatoare cardiace fără sonde

Echipa MONZA ARES a realizat, în premieră în România, implantarea unei noi generații de stimulator cardiac fără sonde la un pacient care dezvoltase anterior o endocardită infecțioasă asociată unui stimulator cardiac clasic. Intervenția marchează introducerea în România a tehnologiei AVEIR™ VR, , ultima generație de stimulatoare cardiace leadless (fără sonde).

„Stimulatoarele cardiace fără sonde au schimbat deja modul în care tratăm anumite categorii de pacienți, însă AVEIR™ aduce un pas important înainte. Dispozitivul oferă mai multă flexibilitate în timpul implantării și poate fi extras atunci când este necesar, iar pentru pacienții cu risc crescut de infecții reprezintă o alternativă terapeutică importantă”, declară dr. Corneliu Iorgulescu, medic primar cardiolog, cu competență în electrofiziologie și aritmologie în cadrul MONZA ARES.

Spre deosebire de stimulatoarele cardiace convenționale, care utilizează sonde introduse în inimă prin sistemul venos, dispozitivele leadless sunt implantate direct în cavitatea cardiacă, printr-o procedură endovasculară micronvazivă – prin abord transcateter pe vena femurală. Eliminarea sondelor contribuie la eliminarea majorității complicațiilor asociate sistemelor clasice.

sursa foto: MONZA ARES

Față de generațiile anterioare de stimulatoare leadless, AVEIR™ este primul stimulator din clasa sa care oferă toate opțiunile unui stimulator clasic – stimulare atrială, ventriculară sau combinată – fără a avea limitările acestora – nu există restricții ale mișcărilor pacientului, nu apar fracturi de sonde și riscul de infecții asociate este aproape nul. Spre deosebire de modelele anterioare de leadless este conceput pentru a permite extragerea sa la finalul perioadei de utilizare. Un alt plus este durata de funcționare a bateriei care poate depăși 20 de ani.

Beneficiarul primei implantări din România este un pacient în vârstă de 74 de ani, cu un istoric cardiovascular complex. În 2025, acesta a dezvoltat o endocardită infecțioasă asociată unui stimulator cardiac implantat anterior, complicație care a impus extracția completă a sistemului de stimulare. Deși infecția a fost tratată cu succes, indicația de stimulare cardiacă permanentă s-a menținut, iar riscul unei reinfecții a făcut ca implantarea unui sistem fără sonde să reprezinte cea mai potrivită soluție terapeutică.

Intervenția a fost realizată prin abord microinvaziv, sub anestezie locală, și s-a desfășurat fără incidente. Implantarea, disponibilă doar la MONZA ARES, a fost executată de dr. Corneliu Iorgulescu, iar monitorizarea clinică a pacientului a fost asigurată de dr. Marilena Lincă.

Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, fără complicații. Pacientul a fost externat în ziua următoare intervenției, iar durata estimată de funcționare a dispozitivului este de aproximativ 21 de ani.

sursa foto: MONZA ARES

Grupul MONZA ARES este cea mai mare rețea națională privată specializată în cardiologie, oferind soluții terapeutice în cardiologia microinvazivă, prin chirurgie cardiovasculară și cardiologie intervențională. Grupul deține 7 centre în București, Cluj-Napoca, Constanța, Târgu Jiu, Tulcea și Onești, precum și 3 clinici multidisciplinare, cu focus pe cardiologie, în Cluj-Napoca. Recent, Grupul MONZA ARES a integrat operațiunile Brain Institute, cel mai avansat centru privat de neurochirurgie din țară, pentru a crea una dintre cele mai importante platforme private de servicii medicale din România. Grupul este deținut majoritar, din 2019, de firma americană de private equity Highlander Partners.

Articol susținut de MONZA ARES