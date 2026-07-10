Premieră în România: primul centru cultural integrat într-un proiect mixed-use prinde contur la RIVUS Cluj-Napoca

Cel mai amplu proiect real-estate în dezvoltare din România a devenit și gazda unor evenimente culturale care au transformat, temporar, un fost spațiu industrial într-o scenă pentru artă contemporană, dans și expoziții. Nu este vorba doar despre o serie de activări, ci despre o avanpremieră a unei investiții care va integra o funcțiune unică în România: primul centru cultural integrat într-un proiect mixed-use.

Protagonist al acestei inițiative este proiectul RIVUS, o investiția dezvoltată de companiile IULIUS și Atterbury Europe prin reconversia fostei platforme industriale Carbochim din Cluj-Napoca, fabrică funcționlă în prezent într-o locație nouă. Și asta pentru că una dintre clădirile emblematice ale fostei fabrici – Hala cu Arcade – se transformă într-un spațiu dedicat artelor performative și industriilor creative.

După finalizarea proiectului, Hala cu Arcade va deveni RIVUS Live Arts, un centru cultural care va găzdui spectacole de teatru și dans, concerte, expoziții, festivaluri, conferințe și ateliere dedicate comunității creative din Cluj-Napoca. „Este pentru prima dată când un proiect mixed-use din România integrează, încă din faza de proiectare, un centru cultural permanent, ca parte a conceptului urbanistic, și nu ca o funcțiune adăugată ulterior”, a spus Sorin Guttman, managerul proiectului RIVUS. Administrarea viitorului spațiu va fi realizată în parteneriat cu mediul cultural local.

Șantierul s-a „deschis” pentru cultură înainte de finalizarea investiției

Aflat în dezvoltare, RIVUS prinde deja viață printr-o serie de evenimente culturale desfășurate chiar în interiorul Halei cu Arcade, una dintre clădirile emblematice ale fostei platforme Carbochim, în curs de reconversie. Astfel, un spațiu industrial dedicat în trecut producției începe să își asume noua identitate, devenind, înainte de inaugurare, un loc de întâlnire pentru artiști și public.

Un prim eveniment de acest tip a fost performance-ul de dans contemporan „Sculpting Space”, organizat împreună cu Centrul Cultural Clujean. Evenimentul a reunit artiști, reprezentanți ai instituțiilor culturale și ai marilor festivaluri din Cluj, oferind o primă imagine asupra viitorului rol al halei.

Perfomance-ul de dans contemporan „Sculpting Space”

Ulterior, în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), spațiul a găzduit expoziția „Under Construction”, care a transformat pentru aproape o lună șantierul într-o galerie de artă contemporană. Expoziția a reunit lucrări de pictură, fotografie, sculptură, instalație și intervenție vizuală inspirate de procesul de transformare a fostei platforme industriale și a reprezentat primul eveniment deschis publicului larg organizat în Hala cu Arcade. „Under Construction propune o intervenție artistică într-un spațiu aflat într-un moment de transformare radicală, între memoria industrială a fostei platforme Carbochim și viitorul proces de reconversie urbană. Expoziția reunește arta, arhitectura, mediul academic și dezvoltarea urbană într-un proiect care afirmă rolul culturii ca forță activă de transformare. Nu credem că arta trebuie să se adapteze transformărilor urbane, ci că transformările ar trebui să se producă prin artă și împreună cu aceasta, pentru a construi un spațiu urban mai viu, mai deschis și o viață comună mai bună”, a declarat prof. univ. dr. Liviu- Florian Ștefan, rectorul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Expoziția „Under Construction”

Tot în colaborare cu UAD, studenții au participat la un concurs de ilustrații dedicat șantierului RIVUS, fiind provocați să transforme utilajele și elementele specifice construcției în personaje și simboluri artistice.

Ilustrații ale studenților UAD

Proiectul a fost prezent și în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania, unde instalația „Ecourile transformării: de la trecutul industrial la viitorul sustenabil” a ilustrat procesul de reconversie urbană prin care trece fosta platformă Carbochim. De altfel, elementul central al lucrării a fost o mărturie recuperată din fosta platformă, ce simbolizează nu doar respectul pentru trecutul zonei, cât și continuitatea unei povești de succes din industria autohtonă.

RIVUS Cluj-Napoca în cadrul BATRA

Stadiul lucrărilor

RIVUS reprezintă cel mai mare proiect de reconversie urbană din țară aflat în dezvoltare și este construit pe amplasamentul fostei fabrici Carbochim, care a fost relocată, retehnologizată, iar joburile au fost păstrate integral. Conceptul, realizat împreună cu biroul olandez de arhitecură UNStudio, presupune transformarea acestei zone într-un ansamblu cu funcțiuni mixte, care va reuni spații verzi, office, zone de entertainment, servicii, retail, dezvoltarea de infrastructură nouă și deschiderea întregului areal către Someș. De asemenea, proiectul propune păstrarea și valorificarea a două clădiri cu valoare istorică, integrate într-o structură urbană nouă.

Lucrările de pe amplasament avansează pe mai multe fronturi. După finalizarea etapelor de pregătire a terenului, s-a lucrat la conservarea clădirii administrative, din cărămidă roșie, reper al fostei platforme Carbochim, care va avea destinație mixtă, birouri și servicii. Urmează ca procesul de reconversie să se întâmple și pentru Hala cu Arcade.

În prezent, sunt în desfășurare lucrările la infrastructura generală a ansamblului, fundațiile viitoarelor clădiri și parcările subterane, iar pe șantier lucrează zilnic aproximativ 500 de persoane.

Despre RIVUS

Proiectul RIVUS se dezvoltă pe 14 hectare de pe fosta platformă industrială a Carbochim și propune un spațiu viu, deschis comunității, unde natura, shoppingul, cultura și timpul liber se vor împleti firesc. Construit pornind de la dialogul cu comunitatea, RIVUS își propune să redea orașului o zonă până acum inaccesibilă și să o reconecteze la ritmul Clujului. Proiectul presupune:

Reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul cultural și public: Hala cu arcade și clădirea administrativă cu fațada din cărămidă roșie;

Cea mai mare suprafață închiriabilă de retail din țară – 142.000 mp, pre-închiriată în procent de 75%;

Peste 400 de magazine, premiere naționale și regionale, concepte așteptate de comunitate: Cineplexx (inclusiv tehnologia IMAX și cinema în aer liber), JUMBO, concept entertainment Hype by Kiddo, cea mai mare librărie-concept Cărturești, hypermarket Auchan etc;

Hub cultural și divertisment pentru toate vârstele, de impact regional;

Cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România – 400 milioane de euro, condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced;

Accesibilizarea malului râului Someș, adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura);

Un nou parc, de 52.000 mp, cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate;

Implementarea strategiei de mobilitate – pod rutier cu patru benzi și două pasarele pietonale peste Someș, străzi perimetrale modernizate etc;

7 milioane de euro – investiție în relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim;

Articol susținut de Iulius Grup