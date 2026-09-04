Premieră în România. Un magazin care fusese închis s-a redeschis, la cererea oamenilor, într-un mall din București

Magazinul Pepco s-a redeschis la Mega Mall, la cererea publicului, scrie Economica.net.

„Pepco s-a deschis la Mega Mall. De la haine pentru cei mici și jucării, până la produse pentru casă și colecții de sezon, ai acum încă un loc de trecut pe listă la următoarea vizită” este anunțul postat pe Instagram de MegaMall.

Magazinul fusese închis de mai multe luni dar în iunie proprietarul mall-ului a spus că acesta se va redeschide la cererea publicului: „Pepco revine în Mega Mall, răspunzând solicitărilor venite din partea clienților centrului comercial”. Este o premieră pentru piața din România, scrie Economica.

Pepco are peste 500 de magazine în România, care este a doua cea mai mare piață.