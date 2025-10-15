Premieră în sectorul poștal: Livrările de colete le-au depășit pe cele de corespondență. Cine sunt cei mai mari trei furnizori de colete

Creșterea numărului de colete livrate la nivel național s-a intensificat anul trecut, ajungând la 335 milioane colete, și a depășit în premieră traficul de corespondență (267 milioane trimiteri), a anunțat miercuri Autoritatea națională de reglementare în comunicații (ANCOM). În funcţie de numărul de colete, primii 3 furnizori au fost companii private, respectiv: Delivery Solutions – Sameday (32%), Fan Courier (26%) şi Cargus (11%).

Investițiile în furnizarea de servicii poştale au depășit 500 milioane lei (+23%). Susținerea traficului de colete a fost unul dintre factorii determinanți ai investițiilor, materializate prin creșterea numărului de sisteme automate instalate, care a depăşit 8.200 (+42%).

Primii trei furnizori de colete: Sameday, Fan Courier şi Cargus

Traficul de colete (inclusiv pachete mici) a crescut în 2024 cu 27%, până la 335 milioane trimiteri, adică 18 colete/locuitor/an, generând venituri de aproximativ 5 miliarde lei, cu 15% mai mari față de 2023, arată datele autorității.

Venitul mediu per colet a fost de aproape 15 lei (12,5 lei/colet intern)

9 din 10 colete interne au fost livrate în prima zi de la intrarea în reţeaua poştală, media fiind de 1,2 zile

1 din 5 colete interne a fost livrat prin sisteme automate

1 din 5 colete internaționale intrate provine din afara UE/SEE, numărul acestora crescând de aproape 5 ori

Coletele internaționale au generat venituri de peste 1 miliard de lei

În funcţie de numărul de colete, primii 3 furnizori sunt Delivery Solutions – Sameday (32%), Fan Courier (26%) şi Cargus (11%)

Poșta Română domină traficul de corespondență

Pe segmentul de corespondență și imprimate, veniturile au fost de aproximativ 1 miliard de lei, deși traficul a scăzut cu 5% (267 milioane trimiteri). Alte date:

• Venitul mediu per trimitere a crescut până la 3,6 lei (3,1 lei per trimitere internă)

• În medie, trimiterile interne de corespondenţă au fost livrate în 2,6 zile

• În funcţie de numărul de trimiteri, cei mai importanţi furnizori sunt Compania Națională Poşta Română (68%) și Pink Post (25%)

Mai puțini angajați

Numărul de angajați în sectorul serviciilor poștale a scăzut cu 3% anul trecut, în special pe seama companiei naționale Poșta Română. În medie, un angajat din domeniul poştal a generat venituri poștale anuale de 188 mii lei, în creștere cu 18% față de 2023.

Veniturile totale din servicii poștale au ajuns la aproape 6,5 miliarde lei (+15%), aproximativ 80% provenind din traficul de colete.

Reclamațiile s-au înmulțit

Numărul reclamaţiilor întemeiate a crescut cu 41% în 2024, ajungând la 203.000 de reclamații, pentru aproape două treimi din acestea fiind acordate despăgubiri.

Valoarea medie a unei despăgubiri a crescut cu 26%, până la 227 lei.

Sursa foto: Dreamstime.com