Premieră pe calea ferată: Trenurile electrice Alstom Coradia cumpărate de statul român au ajuns și la operatorii privați. Pe ce rute vor circula

De miercuri, un prim tren Alstom Coradia este utilizat de un operator privat și circulă pe relația București – Brașov și retur. Până acum, toate trenurile Alstom Coradia (12 unități) care au ajuns în țară au fost predate către CFR Călători.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că pe 15 aprilie 2026 a fost introdus în serviciul comercial primul tren de călători (IR 16575), deservit de către un operator de transport feroviar privat, respectiv compania InterRegional Călători. Trenul a circulat pe ruta București (plecare 10.25) – Brașov (sosire 12.53).

InterRegional Călători devine a șasea companie ce operează între București și Brașov.

Trenul circulă pe rețeaua feroviară românească în baza unui contract de servicii atribuit prin licitație publică.

În total, 13 rame electrice vor fi operate de InterRegional Călători, în baza H.G. nr. 1178/2025, și urmează să circule pe următoarele rute:

București Nord – Brașov – Cluj Napoca;

București Nord – Brașov;

Brașov – Deda – Cluj Napoca;

Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Compania InterRegional Călători (IRC) este mai puțin cunoscută în zona Capitalei, fiindcă până acum a avut trenuri în regiunile Transilvania, Banat și Crișana.

ARF cumpără trenurile în numele statului român și le distribuie operatorilor

În România, operatorii feroviari nu pot cumpăra trenuri noi pe cont propriu, ci trenurile pot fi achiziționate doar prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) care a fost înființată în 2016.

ARF cumpără trenuri noi, cu fonduri europene, și apoi le pune la dispoziția operatorilor care câștigă licitațiile publice. ARF a fost creată și cu ideea ca operatori privați să poată primi contracte de servicii publice, nu doar CFR Călători.

În România vor ajunge în total 37 de trenuri Coradia Stream, iar valoarea contractelor este de 2,42 miliarde lei (aproape 500 milioane de euro), incluzând și mentenanța pe 15 ani.

ARF a început să recepționeze și trenuri poloneze PESA, ca parte a unor contracte la finalul cărora vor ajunge în țară peste 90 de trenuri.

Primul tren Alstom Coradia Stream a fost adus în decembrie 2023, a făcut teste, s-au aplicat modificări și întâia cursă cu pasageri a fost în noiembrie 2024.

Primele trenuri au fost produse în Polonia, dar Alstom a mutat apoi operațiunile la o uzină din Germania, din motive logistice.

Fiecare tren are șase vagoane, poate atinge 160 km/h și capacitatea este de 350 de locuri.

Cel mai lung traseu pe care circulă un tren Alstom Coradia (operat de CFR Călători) este București – Brașov – Deva – Timișoara. Primul tren din această serie a circulat cu pasageri pe București – Brașov.