Premieră pentru învățământul economic românesc

Academia de Studii Economice din București anunță obținerea acreditării acordate de European Foundation for Management Development (EFMD) pentru două programe de studii ale Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ).

Prin această recunoaștere internațională, FABIZ devine prima facultate de business din România care deține programe acreditate EFMD atât la nivel de licență, cât și de masterat.

Au primit acreditarea EFMD programul de licență Business Administration, desfășurat în limbile engleză, franceză și germană, precum și programul de masterat Master of Business Strategy and Leadership de la FABIZ.

Pentru viitorii studenți, această acreditare reprezintă o garanție suplimentară că programele urmate în cadrul ASE respectă standarde academice recunoscute la nivel internațional și răspund cerințelor unei economii globale aflate într-o continuă transformare.

Ce reprezintă acreditarea EFMD

European Foundation for Management Development (EFMD) este una dintre cele mai importante organizații internaționale independente dedicate excelenței în educația managerială.

Fondată în 1971 și având sediul la Bruxelles, organizația reunește peste 900 de universități, companii și instituții publice din aproximativ 90 de țări.

Acreditarea EFMD pentru programe universitare este considerată unul dintre cele mai importante standarde internaționale de calitate în domeniul afacerilor și managementului. Spre deosebire de acreditările instituționale, aceasta evaluează în detaliu fiecare program de studii, analizând curriculumul, calitatea corpului profesoral, activitatea de cercetare, colaborarea cu mediul de afaceri, experiența studenților și impactul asupra carierei absolvenților.

Obținerea acreditării certifică faptul că programele evaluate îndeplinesc standarde academice recunoscute la nivel mondial, în urma unei analize realizate de experți internaționali independenți.

O confirmare internațională a calității educației oferite de ASE

Acreditarea EFMD este rezultatul unui proces complex de evaluare a FABIZ, desfășurat pe parcursul a trei ani, care a analizat în detaliu curriculumul, activitatea didactică și de cercetare, gradul de internaționalizare, colaborarea cu mediul de afaceri și impactul programelor asupra dezvoltării profesionale a absolvenților.

Prin această recunoaștere, Academia de Studii Economice din București își consolidează profilul internațional și confirmă capacitatea comunității sale academice de a dezvolta programe evaluate la standarde recunoscute la nivel global.

Rectorul ASE: „O recunoaștere a direcției strategice de dezvoltare a universității”



Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București: „Obținerea acestei acreditări reprezintă o confirmare internațională a standardelor academice pe care Academia de Studii Economice din București le promovează și le dezvoltă constant. Este rezultatul efortului unei întregi comunități universitare și reflectă direcția strategică a ASE de consolidare a excelenței academice, a internaționalizării și a conectării permanente la cerințele economiei globale. Felicit comunitatea FABIZ pentru această realizare care contribuie la prestigiul și competitivitatea internațională a universității noastre.”

Beneficii directe pentru studenți și absolvenți

Acreditarea EFMD oferă o garanție suplimentară privind calitatea programelor de studii și crește vizibilitatea internațională a diplomelor obținute de absolvenți.

De asemenea, facilitează mobilitățile academice, dezvoltarea de parteneriate internaționale și consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri.

Pentru studenți și absolvenți, acreditarea reprezintă o confirmare independentă a calității programelor de studii și un avantaj important pe o piață a muncii din ce în ce mai competitivă și internaționalizată.

Rezultatele obținute de absolvenții FABIZ confirmă relevanța și competitivitatea programelor de studii, rata de inserție profesională fiind una dintre cele mai ridicate din învățământul superior românesc.

Prin această realizare, Academia de Studii Economice din București își consolidează poziția de universitate de referință în regiune și își confirmă angajamentul de a oferi studenților săi programe educaționale competitive la nivel internațional, conectate la cele mai înalte standarde academice și profesionale.

Obținerea acreditării EFMD reprezintă totodată o nouă confirmare a direcției strategice asumate de ASE: dezvoltarea unei universități moderne, deschise către lume și orientate spre succesul profesional al absolvenților săi.

Articol susținut de ASE