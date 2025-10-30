Premierul Bolojan, despre chemarea sa la Parlament de către PSD și AUR: „Voi răspunde instituțional/ Problemele strategice nu sunt transformate în circ”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Antena 1, că va răspunde „instituțional” la convocarea sa la Parlament pentru a da explicații legate de retragerea trupelor americane din România. Totodată, șeful Executivului a spus că chestiuni precum apărarea țării nu ar trebui să facă obiectul unor „lupte politice ieftine”.

„Când voi primi invitaţia instituţională, voi răspunde instituţional, în zilele următoare. Aştept să primesc invitaţia instituţională şi voi răspunde instituţional, dar când ai o funcţie de răspundere în ţara noastră sunt lucruri cu care nu te joci. Apărarea ţării noastre, reprezentarea ţării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pentru a marca un punct sau altul”, a răspuns Ilie Bolojan unei întrebări pe tema invitației pe care urmează să o primească de la Parlament.

„Dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern pentru ţara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice, iar apărarea este una dintre aceste probleme, nu sunt transformate într-un circ şi în dispute care nu ajută cu nimic”, a continuat premierul.

Întrebat dacă mai dialoghează cu liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, premierul a răspuns: „Discut cu toţi preşedinţii partidelor din coaliţie şi întotdeauna am încurajat relaţii de respect şi de colegialitate.”

Ce vor să afle social-democrații de la Bolojan

PSD îl cheamă luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”. Solicitarea a fost aprobată joi de conducerea Camerei Deputaților, cu votul celor din PSD și AUR. Motivul este legat de reacția Guvernului la decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România, potrivit documentului depus de social-democrați.

Titlul dezbaterii este „Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”.

Social-democrații îi cer premierului să prezinte:

evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securității naționale și regionale

măsurile întreprinse de pentru menținerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite

modul de coordonare interinstituțională între Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect.

Tot astăzi, Sorin Grindeanu a lansat un nou șir de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, acuzând, printre altele, „liniștea” de la Guvern după decizia Statelor Unite.

„Să știți că nu știu foarte multe pentru că de 48 de ore de când s-a aflat, unii înțeleg că au aflat la începutul săptămânii, eu n-am aflat, am aflat o dată cu toată lumea, de 72 de ore chiar se aude doar liniște. E liniște. Nu văd să spună nici ministrul de Externe, a spus ceva ieri ministrul Apărării, dar nu am înțeles foarte multe. Prim-minstrul nu spune nimic”, a declarat liderul interimar al PSD, întrebat despre decizia Statelor Unite.