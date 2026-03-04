Premierul Bolojan: „Ne-am închis în bună regulă la coaliție/ Miercuri sau joi, Guvernul va trimite bugetul în Parlament”

Ilie Bolojan a spus, într-o emisiune la B1 TV că ședința coaliției de miercuri nu a fost marcată de dispute între partide, iar comunicatul PSD de după ședință este „în contradicție cu realitatea”. Premierul a estimat că săptămâna viitoare, miercuri sau joi, proiectul de buget pe 2026 va fi trimis Parlamentului pentru adoptare.

Potrivit lui Bolojan, bugetul este construit pe o țintă de deficit de 6,2% pentru a reduce costul dobânzilor în procente și anvelopa totală a costurilor dobânzilor la care se împrumută statul român.

În aceste circumstanțe, marja de manevră pentru adoptarea unor măsuri sociale este limitată. Premierul a precizat că ajutoarele pentru pensionari se vor acorda din bugetul de stat, la nivelul din 2025, de 1,7 miliarde de lei. Restul măsurilor urmează să fie finanțate din Fondul Social European, urmând ca finanțarea să fie atrasă în urma colaborării dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Muncii.

Comunicatul PSD, „în contradicție cu realitatea”

„Din a doua jumătate a anului, lucrurile ar trebui să se relanseze: inflația se va stabiliza și economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, cu un volum relativ stabil de investiții”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta s-a arătat surprins de comunicatul PSD în care era criticat virulent pentru că s-ar opune măsurilor de solidaritate și ar reduce fondurile disponibile pentru administrațiile locale.

„La şedinţa de coaliţie ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri. Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul, în detaliu, către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării. Când am venit la dumneavoastră am văzut acest comunicat. El este în contradicţie în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Acesta este adevărul”, a spus Bolojan.

El a spus că la ședință a fost „o atmosferă rațională”, care s-au discutat și subiecte legate de investiții și de fondurile pentru administrațiile locale

În aceste condiții, primului-ministru i se pare „de neînțeles” că ședințele coaliției se desfășoare normale, iar comunicatele ulterioare sunt diferite de realitate.

„Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta. Nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri când şi aşa avem bugetul întârziat şi trebuie să-l închidem. Dacă bugetul nu este croit bine, el va genera perturbări serioase în cheltuielile bugetare în următoarele luni. Dacă acest buget îl închidem într-o formă echilibrată, e un buget corect care se bazează pe venituri încasabile şi pe cheltuieli care sunt estimate corect, atunci România închide acest ciclu de ajutare fiscală în acest an” a subliniat premierul.

Acuzațiile PSD

PSD l-a acuzat pe premierul Bolojan că blochează negocierile pentru buget pentru că a inclus în proiect „o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate de liderii partidelor”. De asemenea, social-democrații spun că Ilie Bolojan are o atitudine „inflexibilă și sfidătoare” la adresa partenerilor de guvernare.

Printr-o postare pe Facebook, PSD acuză că „Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat”.

Ei transmit că Bolojan a inclus în proiectul de buget, care nu a fost încă finalizat, o serie de prevederi cu care restul partidelor de la guvernare nu sunt de acord. Printre ele se numără, potrivit postării social-democraților, subfinanțarea pachetului de solidaritate cerut de PSD, tăierea investițiilor, „confiscarea” la bugetul de stat „a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale”.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, mai transmite PSD.

Ei anunță că imediat după ce vor primi noua formă a bugetului, conducerea PSD se va reuni într-o ședință pentru a decide „acțiunile politice care se impun”. Conform informațiilor HotNews, ședința PSD va avea loc săptămâna viitoare, luni.