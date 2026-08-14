Premierul Bolojan propune partidelor un Pact pentru Energie, cu cinci direcții majore. „Este nevoie de continuitate, indiferent cine conduce Guvernul”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că va propune partidelor ca, indiferent care dintre ele va avea șefia viitorului guvern, să susțină un pact pentru energie, bazat pe cinci direcții de acțiune care să prevină pe viitor crize energetice precum cea prin care trece România acum. Bolojan susține că pactul este necesar întrucât măsurile din domeniu necesită o acțiune coerentă pe durata mai multor ani.

Ilie Bolojan susține că, în afara răspunsului punctual la situațiile de criză, este necesară rezolvarea problemelor structurale ale sistemului energetic românesc, prin investiții, politici stabile și „o înțelegere politică menținută câțiva ani, indiferent cine se află la guvernare.”

Premierul susține că sunt cinci direcții de acțiune care trebuie urmate prin acest pact, prima dintre ele fiind creșterea producției de energie, inclusiv prin urgentarea realizării racordurilor și obținerii avizelor.

„Cu cât se finalizează mai repede investițiile de la Iernut și Mintia, cu atât crește producția în bandă, astfel încât să avem energie disponibilă în orele de seară și în perioadele reci. Cele două centrale vor aduce, în funcționare normală, peste 1.500 MW în sistem”, a exemplificat Bolojan.

„Nu putem vorbi serios despre grupurile 3 și 4 de la Cernavodă”

În al doilea rând, el propune punerea în siguranță a producției de energie nucleară de la Cernavodă, prin implementarea proiectului de creștere a debitului Dunării Vechi către Cernavodă.

„Trebuie verificate datele tehnice, actualizați indicatorii, asigurată finanțarea și începută execuția. Nu putem vorbi serios despre realizarea noilor grupuri 3 și 4 de la Cernavodă dacă nu rezolvăm problema apei necesare pentru funcționarea centralei”, a explicat șeful Guvernului.

A treia direcție este creșterea capacităților de stocare a energiei electrice produse de parcurile fotovoltaice și eoliene.

„Schemele de finanțare trebuie orientate către stocare, proiectele aflate deja într-o fază avansată trebuie urgentate, iar hibridizarea hidrocentralelor trebuie pusă în practică. Hidroelectrica, având capacități mari autorizate pe care nu le atinge, poate să instaleze rapid și să ajungă la aproximativ 1.500 MW de stocare în următorii doi ani”, argumentează Bolojan.

A patra direcție de acțiune este schimbarea managementului companiilor din domeniul energiei prin contracte de mandat care să impună obiective clare de performanță, iar numirile să fie făcute fără interferență politică.

Bolojan vrea ca Pactul să fie convenit în toamnă

În fine, Bolojan propune reglementări care să reducă dezechilibrul esențial din sistem în care producția mare de energie din timpul zilei nu poate fi stocată, astfel că se ajunge la importuri costisitoare în timpul serii.

„Noile capacități fotovoltaice să poată fi dezvoltate doar împreună cu soluții de stocare. Stabilind reguli clare, vom influența deciziile de investiții. Prosumatorii existenți trebuie stimulați să își crească autoconsumul și să investească în baterii. Avem peste 350.000 de prosumatori. Doar o treime au baterii de stocare. Un sistem de tarifare dinamic și cofinanțarea instalării de baterii va crește rapid numărul celor care-și vor completa sistemul”, susține primul-ministru.

El susține că, dacă aceste măsuri vor fi susținute prin Pactul pentru Energie, sistemul energetic va deveni mai stabil și mai predictibil, ceea ce se traduce în costuri mai mici pentru cetățeni și pentru companii.

„Nu putem rezolva aceste lucruri într-un an și nici printr-o singură decizie. Este nevoie de continuitate și de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul. În această toamnă trebuie să discutăm serios despre acest pact pentru energie. Este mai puțin important cine propune o soluție. Important este să o punem în practică”, a conchis Ilie Bolojan.