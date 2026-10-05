Premierul Bolojan s-a întâlnit cu noua șefă a OMV. Principalul subiect al discuțiilor

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a primit luni, la Palatul Victoria, delegaţia Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, preşedinte al Directoratului, director general al OMV, membru interimar şi preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, informează News.ro.

Potrivit Guvernului, premierul şi noul CEO al companiei OMV au discutat despre evoluţiile din domeniul energiei, în contextul fluctuaţiei preţurilor pe piaţa carburanţilor generate de conflictele internaţionale şi de crizele de aprovizionare.

În cadrul discuțiilor, Bolojan a spus că finalizarea investiţiei şi începerea extracţiei gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorităţi guvernamentale pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră.

„Un punct important al discuţiei s-a referit la proiectul Neptun Deep, investiţie strategică pentru România, în care statul român, prin Romgaz, colaborează cu OMV Petrom. Proiectul se derulează potrivit calendarului stabilit, iar intrarea efectivă în producţie va începe anul viitor. În acest context, şeful Executivului a subliniat importanţa resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia românească, care vor contribui la consolidarea securităţii energetice naţionale”, arată Executivul.

„Finalizarea investiţiei şi începerea extracţiei gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorităţi guvernamentale pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naţionale şi al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergenţa de acţiune în acest proiect strategic pentru ambele părţi”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis mulţumiri echipei OMV Petrom pentru colaborarea transparentă şi pentru dialogul constant.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan a participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, precizează comunicatul.