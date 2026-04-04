Premierul britanic, avertizat despre relația „grav afectată” cu Donald Trump

Keir Starmer a fost avertizat că relaţia sa cu Donald Trump ar putea fi iremediabil deteriorată, după ce preşedintele american l-a ironizat pe premierul britanic pentru că şi-a consultat echipa în privinţa deciziilor militare, imitându-l în mod batjocoritor, scrie The Guardian. Într-un nou punct minim al relaţiilor dintre Marea Britanie şi SUA, Trump a părut să-l imite pe Starmer cu o voce slabă în timpul unui discurs susţinut la un prânz de Paşte la Casa Albă şi a spus că Marea Britanie „nu este cel mai bun” aliat al SUA.

Episodul reprezintă cel mai recent atac al lui Trump la adresa lui Starmer şi a portavioanelor „vechi” ale Marii Britanii, după ce premierul a refuzat să permită SUA să folosească baze militare britanice pentru loviturile iniţiale asupra Iranului.

„Ar trebui să fie cei mai buni, dar nu au fost”

În urma acestui nou atac la adresa lui Starmer, figuri diplomatice şi politice au spus că a procedat corect ignorând criticile, dar au adăugat că relaţia este grav afectată şi că va trebui să îşi intensifice eforturile pentru a construi relaţii internaţionale în alte direcţii.

Preşedintele american a afirmat că Marea Britanie „ar trebui să fie cel mai bun” aliat al SUA, dar nu a fost în timpul războiului cu Iranul, acuzându-l pe Starmer că tergiversează trimiterea portavioanelor.

„Am întrebat Marea Britanie, care ar trebui să fie cei mai buni. De fapt, regele vine aici peste două săptămâni, e un tip de treabă, regele Charles. Dar ar trebui să fie cei mai buni, dar nu au fost. Am spus: «Aveţi două portavioane vechi şi defecte, credeţi că le puteţi trimite?» «Ooh, trebuie să-mi întreb echipa.» Am spus: «Eşti prim-ministru, nu trebuie.» «Nu, nu, trebuie să-mi întreb echipa. Echipa mea trebuie să se întâlnească, ne întâlnim săptămâna viitoare.» Dar războiul deja începuse. Săptămâna viitoare războiul va fi terminat… în trei zile”, a spus Trump.

Relație „grav afectată, probabil iremediabil”

Totuşi, surse din Downing Street au spus că Trump nu a cerut niciodată aceste nave şi că Marea Britanie nu le-a oferit. În critici anterioare, de acum două săptămâni, Trump spusese că Starmer voia să consulte echipa în privinţa trimiterii unor nave de deminare – nu portavioane.

Un diplomat de rang înalt a spus că Starmer a procedat corect „ignorând în esenţă” declaraţiile lui Trump şi că ar trebui acum să construiască relaţii mai strânse cu Canada, Australia şi Europa continentală, deoarece este greu de văzut cum relaţia cu SUA ar putea fi refăcută.

Un alt fost diplomat a spus că vizita regelui şi un posibil turneu în SUA al prinţului William şi al lui Kate ar putea ajuta la îmbunătăţirea relaţiilor, dar că Starmer procedează corect refuzând să cedeze cererilor lui Trump.

Un consilier guvernamental pe politică externă a subliniat că Starmer va acţiona mereu în interesul Marii Britanii, chiar dacă asta înseamnă să gestioneze relaţia cu Trump, dar natura „imprevizibilă şi haotică” a atacurilor preşedintelui pune sub semnul întrebării utilitatea unei relaţii personale apropiate, scrie The Guardian, conform News.ro.

Miniştrii şi parlamentarii laburişti l-au asigurat pe Starmer de sprijinul lor pentru abordarea calmă în faţa atacurilor lui Trump, unii considerând că modul în care gestionează situaţia îi întăreşte poziţia de lider.

Atacul lui Trump la adresa Marii Britanii a creat probleme şi pentru scena politică internă. Robert Jenrick a declarat că relaţia dintre cei doi lideri a fost „grav afectată, probabil iremediabil”.

„Nu îmi place să văd lideri străini criticând liderul Marii Britanii. Premierul trebuie să fie respectat pe scena internaţională”, a spus el.

Comentariile lui Trump au fost făcute la un prânz privat de Paşte la Casa Albă, ulterior publicate pe reţele sociale şi apoi şterse, dar redistribuite de jurnalişti.

În acelaşi context, Trump l-a ironizat şi pe Emmanuel Macron, spunând că „îşi revine după o lovitură la maxilar” şi că soţia sa „îl tratează foarte rău”.