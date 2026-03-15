Premierul dă asigurări că se va interveni asupra prețului la carburanți dacă „lucrurile nu se vor liniști”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că majorarea de prețuri a carburanților în România este mult mai mică decât la cotaţiile internaţionale sau ţările din vestul Europei. Bolojan spune că Guvernul va interveni în cazul în care „lucrurile nu se vor liniști”.

„Dacă urmărim, creşterea de preţuri în România este mult mai mică decât creşterea de preţuri la cotaţiile internaţionale sau decât ţările, de exemplu, din vestul Europei. Deci aici, din punctul ăsta de vedere, aşa este puterea de cumpărare. Puterea de cumpărare în România este, într-adevăr, mai mică decât în Germania, mult mai mică, dar, din păcate, preţurile pe aceste pieţe se formează la nivel internaţional”, a spus premierul, citat de News.ro.

Schemă de sprijin pentru agricultori

Ilie Bolojan a arătat că Guvernul a adoptat schema de sprijin pentru transportatori.

„Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului, prin care, din costul accizei, vom suporta nu 65 de bani ca până acum, ci 85 de bani, cu evaluare trimestrială, în aşa fel încât, dacă lucrurile merg într-o direcţie proastă, să creştem această compensare, dacă, la un moment dat, preţurile se reduc şi revin anual, să putem scădea compensarea. Vom face acest lucru şi pentru agricultori”, a anunţat şeful Executivului.

Bolojan a precizat că se va întâlni, luni, cu președintele OMV, Alfred Stern, pentru identificarea unor soluții ca prețurile la pompă să rămână la un nivel suportabil, în condițiile în care Petrom folosește o parte din petrolul de care are nevoie din resurse interne.

„În condiţiile în care lucrurile nu se vor linişti şi se va ajunge la o creştere care va deveni deja la un nivel care efectiv va crea probleme (…) va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”, a menţionat Ilie Bolojan.

Șeful OMV, întrevederi cu președintele și premierul

În cursul dimineții, și Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va avea o întrevedere cu Alfred Stern.

Întâlnirea vine în contextul creșterii prețurilor la carburanți: vineri, benzina s-a apropiat de pragul de 8,5 lei/litru, iar motorina de 9 lei/litru.

Surse oficiale au declarat pentru HotNews că întâlnirea era stabilită cu ceva vreme înainte de începerea conflictului din Iran. Discuția va viza Neptun Deep, „dar cu siguranță se va discuta și despre situația internatională și cum influențează piața petrolului”, potrivit surselor HotNews.

O analiză a Asociației Energia Inteligentă a estimat că prețul motorinei în benzinăriile din România ar putea ajunge la 9,78 de lei peste două săptămâni, foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei, dacă autoritățile nu iau nicio măsură.