Premierul demis și premierul desemnat, față în față. Când va negocia Eugen Tomac pentru susținerea PNL în Parlament

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, sâmbătă, că echipa de conducere a partidului se va întâlni luni cu Eugen Tomac, după care va fi convocat Biroul Politic Naţional pentru a decide în legătură cu „atitudinea” pe care liberalii o vor avea faţă de premierul desemnat, informează Agerpres.

„Am fixat pentru luni, la ora 11:00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare, vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea”, a declarat Bolojan într-o conferinţă de presă la Deva.

Întrebat despre posibilitatea ca PNL să susţină un liberal la funcţia de prim-ministru, în situaţia în care Eugen Tomac nu va reuşi să treacă de votul Parlamentului, Ilie Bolojan a menţionat că nu s-a ajuns la o astfel de ipoteză.

„Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua deciziile în consecinţă. Dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză. Şi după şedinţa Biroului Politic de săptămâna viitoare, veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a conchis Ilie Bolojan.