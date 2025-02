Premierul Franței promite să sprijine ancheta privind avalanșa de acuzații de pedofilie dintr-un internat catolic. Stânga îl acuzase că a mințit că nu cunoaște cazul

Prim-ministrul Franței, Francois Bayrou, a promis sâmbătă că va sprijini investigarea acuzațiilor de decenii de abuzuri sexuale dintr-o școală catolică, după ce a fost acuzat la rândul său de formațiunile de stânga că ar fi mințit în parlament în această săptămână când a spus că nu cunoaște cazul, relatează AFP.

Bayoru, un centrist veteran care a fost numit premier în decembrie pentru a pune capăt unor luni de criză politică, nu are o majoritate parlamentară în spatele său. Guvernul său minoritar a supraviețuit totuși recentelor moțiuni de cenzură.

Premierul a fost criticat în ultimele zile în legătură cu acuzațiile de abuz fizic și sexual care ar fi avut loc în mod repetat în internatul catolic din Pirinei, la care i-a trimis și pe câțiva dintre copiii săi, inclusiv în perioadele în care a fost ministru al educației și oficial regional.

Acuzații de violență și pedofilie

În 1996, părinții unui elev din școala respectivă, aflată în apropierea orașului Pau din sud-vestul Franței, au depus o plângere în care îl acuzau pe un angajat al școlii că l-a pălmuit pe fiul lor atât de tare încât acesta și-a pierdut auzul. Supervizorul școlii Notre-Dame de Betharram a fost găsit vinovat.

Incidentul s-a produs în mandatul lui Bayrou ca ministru al educației (1993-1997).

În mai 1998, când Bayrou nu mai era ministru, dar conducea consiliul regiunii în care se află școala, un preot care a fost director acolo a fost reținut și acuzat că îl violase pe un băiat în vârstă de 10 ani cu un deceniu în urmă. A fost eliberat, însă doi ani mai târziu a fost găsit mort în fluviul Tibru din Roma.

Mai recent, mărturiile adunate de un fost elev i-au făcut pe procurori să deschidă o anchetă pe baza a peste 100 de acuzații de violență, agresiune sexuală și viol, ce ar fi fost comise în școala respectivă între anii `70 și `90.

Fostul elev, Alain Esquerre, a declarat pentru postul France 3 în noiembrie că a continuat să primească mărturii cu privire la abuzuri ce ar fi fost comise până în 2016.

Stânga susține că premierul a mințit în parlament

Mediapart, o publicație franceză de investigații, susținea săptămâna trecută că premierul Francois Bayrou, primar în Pau din 2014, știa despre abuzuri din anii `90. Martorii chestionați de AFP au afirmat și ei că oficialul trebuie să fi știut despre acuzații.

Totuși, marți, Bayrou a declarat în parlamentul francez că „niciodată la acel moment nu i s-a spus” despre astfel de plângeri. Formațiunile de stânga l-au acuzat că minte.

Sâmbătă, Francois Bayrou s-a întâlnit cu Esquerre și alte presupuse victime la sediul Primăriei din Pau, în timp ce zeci de protestatari adunați afară îi cereau demisia.

„Am făcut tot ce am putut când eram ministru”, a afirmat Bayrou în cadrul unor declarații de presă pe care le-a susținut după întâlnirea de trei ore. Și „am făcut tot ce am crezut că ar trebui să fac când nu am mai fost”, a continuat el.

Prim-ministrul Bayrou susține că după ce a auzit despre plângerea din 1996 a dispus efectuarea unei inspecții în școala respectivă.

Premierul spune că va cere „magistrați suplimentari” astfel încât acuzațiile să fie investigate pe deplin. Bayrou a precizat că vrea să analizeze modul în care îi poate ajuta pe foștii elevi care au formulat acuzații pentru fapte care s-au prescris.

Potrivit premierului, cu foștii elevi se va întâlni un funcționar public care a condus anterior o anchetă privind abuzurile din Biserica Catolică. În 2021, investigația a stabilit că preoți, diaconi și alți clerici catolici francezi au abuzat sexual 216.000 de copii, majoritatea băieți pre-adolescenți, între 1950 și 2020.