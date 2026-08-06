Anunțul lui Ilie Bolojan despre ultimele măsuri luate în criza energetică. Transelectrica va putea deconecta marii consumatori industriali, „dacă situația o impune”

Un centru operativ național în sectorul energetic din care vor face parte reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie din România va fi creat joi pentru a gestiona criza energetică, a anunțat Ilie Bolojan într-o conferință de presă.

În ședința de guvern de joi, Guvernul a adoptat un act normativ care cuprinde măsurile necesare pentru limitarea consumului de energie. Executivul se va reuni vineri într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să decontecteze consumatori industriale de la sistemul național energetic, dacă situația o impune.

„Cetățenii, locuințele, consumatorii casnici nu vor fi deconectați. Sunt exceptați. Inclusiv spitale, sanatorii, stații care alimentează unități de gaze, de țiței nu vor fi incluse în act”, a subliniat Ilie Bolojan.

El a subliniat că pentru moment nu se pune problema deconecătorii unor consumatori industriali, iar măsura este necesară pentru viitor. „Estimăm că pentru o perioadă de 5-7 zile, nu vom avea consumatori industriali afectați”, a precizat el.

Probleme pot apărea dacă centrala nucleară de la Cernavodă nu mai poate funcționa cu al doilea reactor sau dacă importurile de energie pentru orele de vârf vor înceta, a precizat premierul.

Bolojan: „Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic”

Principalele declarații susținute de Ilie Bolojan:

Au fost adoptate mai multe hotărâri. Țin cont de criza din domeniul energiei. Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general care are în vedere mai multe riscuri – de la cutremure, la războaie, pandemii, inclusiv cel de astăzi de secetă.

Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic urmând să semnez ordinul în această după-amiază. Acest centru cuprinde reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie.

Am discutat cu toți vecinii noștri pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară, cu țări vecine cu care avem interconexiuni.

Am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în orele de excedent.

Avem în plan limitarea consumului pentru clienții industriali conectacți la sistemul național. Mâine vom avea o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și ca Transelectrica să poată lua aceste măsuri cu o notificare de 24 de ore.

Cetățenii, locuințele, consumatorii casnici nu vor fi deconectați. Sunt exceptați. Inclusiv spitale, sanatorii, stații care alimentează unități de gaze, de țiței nu vor fi incluși în act.

Adoptarea acestor hotărâri ne pregătește pentru o situație posibilă pe care o putem avea în perioada următoare.

Aduc mulțumiri firmelor care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului, lucru care s-a văzut în zilele care au trecut. Menținerea cât mai redusă a consumului este necesară pentru a nu ajunge la măsuri de limitare a consumului sau de decuplare manuală a unor consumatori industriali.

Probleme pot apărea dacă grupul de la Cernavodă nu mai poate funcționa sau dacă importurile la ore de seară nu mai pot fi făcute.

Mâine autorizăm Transelectrica să pună în vigoare acest normativ de limitare a consumului în sistemul național.

Despre deconectarea consumatorilor industriali

Întrebare: Vor exista măsuri compensatorii pentru marii consumatori care vor fi afectați?

Bolojan: În această conjuctură în care ne aflăm, estimăm că 5-7 zile, nu vom avea consumatori industriali afectați. Dacă intrăm într-o perioadă în care să luăm măsuri de limitare, nici în această perioadă nu se pune problema acordării de compensatorii.

Ce arată evaluările Guvernului privind partea a doua a lunii august? Ce se va întâmpla cu cei trimiși în șomaj tehnic?

Acest scenariu nu ni-l dorim, nu-l văd iminent, dar având în vedere responsabilitatea pe care o avem este nevoie să ne pregătim. Privind aprovizionarea cu combustibil și prețurile, am avut în cursul ultimelor luni un deficit de țiței care a intrat în România. Petrolierile care veneau regulat nu au putut respecta cadența. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50% am ajuns la 80%. De mâine va funcționa la capacitate maximă.

Rezerva de combustibil din depozitele din centru, vest, nord-vest a făcut ca la anumite companii să limiteze vânzarea în en-gros în așa fel încât să aibă garanția că pot asigura alimentarea la pompă.

Bolojan: „Sunt optimist că ratingul de țară va fi menținut”

Privind estimarea de rating. Sunt trei elemente importante după care agenții de rating judecă o țară. Cel mai important element după care se judecă sunt cifrele brute la zi – ce a făcut o țară până la data evaluării. România este la final de semestru. Guvernul, prin ministere în parteneriat cu BNR, a avut în vedere să respecte toate înțelegerile pe care le-am făcut. Cu cât deficitul este mai mic cu atât nu amanetăm viitorul generațiilor și nu plătim valorile unor autostrăzi pe dobânzi. Într-un an de zile am făcut niște reduceri importante care au avut și costuri sociale.

Al doilea element după care judecă o țară este stabilitatea politică. Stabilitatea politică are o pondere importantă în evaluarea unei agenții. Acum când suntem la o perioadă de timp după căderea guvernului, ne dăm seama câtă iresponsabilitate a fost să dărâmi un guvern fără să pui nimic în loc.

Ultimul aspect este perspectiva de viitor. Dacă ai niște ani preelectorali sau electoral în 2028, dacă vedem declarații în spațiul public legate de faptul că putem debloca toate posturile și să creștem salarii și nu sunt probleme, dacă cineva se uită ce s-a întâmplat 2023-2024 și vede că apetitul pentru reforme este scăzut, mai avem un spațiu probabil de 6 luni – 1 an în care guvernele care vor veni vor putea să mai corecteze ce este de corectat. Reducerea de deficit de anul viitor nu va putea fi făcută fără măsuri înainte de bugetul pe 2027.

Sunt optimist că, în baza a ce a făcut acest guvern și că în afara de declarații găunoase au fost și comportamente responsabile, că ratingul de țară va fi menținut.

Cât de aproape este România de blackout?

Nu suntem în situația pe care ați descris-o. În energie rezultatele nu se văd de pe o zi pe alta. Este vorba de politici care trebuie duse pe termen lung, de investiții serioase care trebuie făcute, rezultatele se văd după un anumit timp.

Am criticat marile companii din România din energie că nu-și fac investiții, că nu investesc în unități noi de producție, că nu le termină la timp. Am discutat azi cu directorul de la Romgaz ca să fie terminată unitatea de la Iernut până la finalul anului. Avem restanțe mari în Hidroelectrica, în Transelectrica. E nevoie de un plan serios, de investiții și de urmărirea acestora.

Am întârziat câțiva ani pe componenta de stocare, pe condiționarea finanțării fotovoltaicului de alăturea stocării pentru ca ce produc în exces la prânz să nu fie injectat în sistem când nu ai nevoie ci să fie stocat în baterii.

Când a fost avertizat Guvernul de posibilitatea scăderii debitului Dunării și ce măsuri de prevenție au fost luate?

Când am fost avertizați am luat imediat toate măsurile pe care ni le permite legea și realitatea din teren. Să vă spun exact o zi, nu pot acum că nu am aceste date.

Bolojan: „Consumatorii casnici, locuințele din România nu vor intra sub nicio formă de restricție”

Veneați cu un apel către consumatorii casnici și marii consumatori să limiteze consumul. Aseară, consumului trecuse de 7.800 de MW. În aceste condiții cum veți face responsabili marii consumatori dacă nu respectă limitele de consum?

În ceea ce privește consumul de ieri, să aveți în vedere că a fost ziua cu cele mai mari valori de temperatură din toată țară. Există statistici care arată că fiecare grad cu care crește temperatura duce la un consum suplimentar în sistem. Efectul creșterii suplimentare față de zilele anterioare vine din această realitate. Estimez că astăzi după ce temperaturile se vor reduce va fi și o reducere a consumului.

În ceea ce privește alte măsuri care pot fi luate. Spun iar. Consumatorii casnici, locuințele din România nu vor intra sub nicio formă de restricție. La consumatorii industriali există date cât consumă fiecare. Este un dialog în permanență cu aceste industrii ca să se facă o evaluare a ce se poate face.

Ce se întâmplă dacă operațiunea de scufundare a barjelor nu dă rezultatele scontate? Ce putem face pe viitor să prevenim?

Cele trei măsuri sunt: dragarea Dunării vechi, eliminarea acelui pinten de stâncă – ceea ce s-a făcut – și încercarea de mutare a fluxului de apă care acum este 80% pe braț și 20% la Cernavodă pentru ca câteva procente să fie deviate suplimentar spre centrală.

Exportul de energie către Republica Moldova va fi oprit la orele de seară?

Și Moldova își asigură necesarul din importuri, dar nu din România ci de pe piață. Noi suntem importatori net la ceas de seară.

Măsurile luate de Guvern

Guvernul a avut pe ordinea de zi a ședinței de astăzi un proiect de Hotărâre de Guvern pentru „aprobarea Planului de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice”. Este un proiect anunțat de premierul Ilie Bolojan în urmă cu câteva zile, la Palatul Victoria, invocând criza energetică cauzată de reducerea debitului Dunării.

Legea energiei permite reducerea consumului industrial în caz de dezechilibre majore. Clienții pot fi prioritizați, în sensul că marii consumatori industriali pot deveni întreruptibili, fiind deconectați sau limitați înaintea unor consumatori esențiali, precum spitalele, școlile, instituțiile critice, dar și consumatorii casnici.

Ministerul Energiei a spus că România traversează o situație energetică de criză și a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să își diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, până la 31 august 2026.

La finalul lunii iulie, Guvernul a declarat stare de alertă în energie și a luat mai multe măsuri printre care devierea Dunării pentru a crește debitul la centrala nucleară de la Cernavodă.