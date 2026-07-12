Premierul Irakului merge la Washington pentru o întâlnire cu Trump, după ce a promis că va dezarma grupările pro-iraniene

Premierul irakian Ali al-Zaidi va merge luni în vizită în Statele Unite pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump, prima sa călătorie oficială în străinătate de la preluarea mandatului, a anunțat duminică purtătorul de cuvânt al guvernului irakian, relatează AFP, conform Agerpres.

Al-Zaidi a ajuns la putere în aprilie cu sprijinul preşedintelui american, în timp ce Statele Unite fac presiuni asupra Bagdadului pentru a dezarma grupările pro-iraniene, acuzate de comiterea a sute de atacuri asupra infrastructurii americane din Irak în timpul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie.

Premierul irakian „va merge luni la Washington, însoţit de o delegaţie la nivel înalt, la invitaţia preşedintelui SUA”, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului, Haidar al-Aboudi, fără a preciza când va avea loc întâlnirea cu Donald Trump.

Discuţiile se vor concentra pe „consolidarea relaţiilor economice şi a investiţiilor”, în special în sectorul petrolului şi energiei, a declarat el într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că întărirea capacităților forțelor armate irakiene se va număra, de asemenea, printre subiectele care vor fi discutate la Washington, potrivit Reuters.

În timpul vizitei sale de o săptămână, premierul irakian speră să atragă investitori, în condiţiile în care ţara sa are nevoie urgentă să-şi relanseze economia, grav afectată de oprirea exporturilor de petrol din cauza ostilităţilor din regiune.

Monopolul de stat asupra armelor este o condiţie prealabilă necesară pentru „asigurarea stabilităţii interne şi atragerea investitorilor capabili să stimuleze economia”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Ali al-Zaidi a promis că va dezarma grupările pro-iraniene, deşi unele facţiuni foarte puternice se opun.