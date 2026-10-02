Premierul Israelului avertizează în cazul atacatorului din avionul Flydubai: „Cine l-a trimis va plăti un preț foarte greu”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, vineri, că atacatorul care a încercat să prăbușească un avion Flydubai trecuse „printr-un proces de radicalizare islamistă”.

Miercuri, copilotul unui zbor de la Dubai spre Tel Aviv a încercat să prăbuşească avionul după ce l-a înjunghiat pe pilot, dar pasagerii au reușit să îl imobilizeze la timp, iar alţi piloţi de la bord au reuşit o aterizare de urgenţă în siguranţă în Arabia Saudită.

Netanyahu a spus, vineri, că atacatorul trecuse printr-o „radicalizare islamistă”.

„Pe măsură ce trece timpul, imaginea devine tot mai clară: atacatorul a trecut printr-un proces de radicalizare islamistă. A venit să prăbușească avionul cu toți pasagerii la bord”, a declarat liderul israelian într-un comunicat, citat de AFP.

„Investigăm dacă a fost trimis, iar cine l-a trimis va plăti un preț foarte greu”, a adăugat Netanyahu, fără să indice vreun stat sau vreun alt actor în acest sens.

Ce spusese Trump

Președintele american Donald Trump, care în aprilie a ajuns la un armistițiu cu Iranul, acum practic destrămat, declarase joi, răspunzând la o întrebare, că „aude” că Iranul ar fi fost implicat și că, dacă așa stau lucrurile, țara „va fi lovită foarte puternic”.

Israelul și Statele Unite au învinuit Iranul pentru numeroase atacuri care au avut loc pe glob după revoluția din 1979.

AFP remarcă, însă, că Iranul are puține legături cunoscute cu deturnările de avioane, tactici caracteristice al-Qaida, cum s-a întâmplat în atentatele din SUA din 11 septembrie 2001, și Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei în anii 1960 și 1970.

Aeronava, care avea 174 de persoane la bord, a pierdut aproape 4.300 de metri altitudine în mai puțin de 30 de secunde la momentul incidentului. Premierul Indiei, Narendra Modi, s-a întâlnit cu căpitanul Smit Machchhar, pilotul indian înjunghiat de copilot, care a oferit detalii despre cele întâmplate.