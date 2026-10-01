Mărturia unui pasager care a salvat zborul Flydubai. A știut cum să redreseze avionul în picaj pentru că urmărește un documentar TV

Unul dintre pasagerii care a contribuit la salvarea zborului Flydubai, cu 174 de oameni la bord și care se îndrepta spre Tel Aviv, de la prăbușire, afirmă că a știut cum să stabilizeze un avion aflat în picaj pentru că urmărește un serial TV despre accidente aeriene, scrie Reuters.

Yaniv Hayun, în vârstă de 50 de ani, este văzut în Israel ca un erou după ce, împreună cu alți trei pasageri israelieni, a reușit să-l imobilizeze pe copilotul zborului Flydubai FZ1073, care îl înjunghiase pe căpitan, pentru ca apoi să tragă de manșa de comandă a avionului pentru a-l redresa.

Un al doilea membru al echipajului de la bord a ajutat la aterizarea în siguranță a avionului, în Arabia Saudită.

Cumnatul lui Hayun, Asaf Chen, a precizat, pentru Reuters, că Hayun călătorea împreună cu soția și cele două fiice ale lui și că acesta este proprietarul unei companii de pompare a apelor uzate.

După sosirea din Arabia Saudită pe Aeroportul Ben Gurion din Israel, Hayun a descris cum s-a desfășurat drama la bordul avionului Flydubai.

„Știam că a avut loc un atac pentru că o femeie a țipat «înjunghiere» și avionul s-a zguduit”, a spus el. „În acel moment am alergat spre cabina de pilotaj, iar avionul a intrat în picaj”, a mai povestit bărbatul.

El i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu, care l-a întâmpinat pe aeroport, că pilotul înjunghiat a reușit probabil să deschidă ușa cabinei de pilotaj înainte de a leșina.

„Unul dintre piloți era la pământ, iar celălalt se afla la comenzi; o altă persoană a intrat împreună cu mine, l-am prins pe atacator, l-am imobilizat prinzându-l de gât și l-am scos afară”, i-a povestit Hayun lui Netanyahu, într-o înregistrare video a întâlnirii lor distribuită de biroul de presă al premierului israelian.

Hayun și alte câteva persoane l-au imobilizat pe copilot, iar apoi s-a întors pentru a prelua comanda de zbor a avionului, a mai povestit Hayun, cu cămașa încă pătată de sânge în urma încăierării.

Întrebat cum a știut ce să facă în momentele de dinainte ca un alt pilot de la bord, pe care alți pasageri l-au identificat ca fiind un britanic pe nume James, să preia controlul, Hayun a răspuns: „Mă uit la emisiunea «Air Crash Investigation», domnule prim-ministru.”

„Air Crash Investigation” este un serial de televiziune documentar canadian care reconstituie dezastre și incidente aviatice celebre. Cunoscut internațional și sub denumirile de „Mayday”, „Air Emergency” sau „Air Disasters”, documentarul a fost creat de André Barro și este produs de Cineflix Productions.

„Nu sunt un erou”

Directorul de bancă israelian Tzvika Manes, unul dintre pasagerii care au ajutat pe Hayun la imobilizarea copilotului, a spus că au folosit căștile de bord pentru a-l lega.

Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat joi că îl propune pe Hayun pentru Premiul Prezidențial pentru Eroism Civil, alături de Manes și de soția acestuia, Tali – cea care a fost prima care a alertat pasagerii cu privire la violențele din cabina de pilotaj – precum și de Shota Musaev, un medic care l-a îngrijit pe căpitanul rănit.

Musaev a ajutat la imobilizarea copilotului împreună cu un alt pasager, Asaf Rajuan, care a fost, de asemenea, nominalizat pentru a primi premiul.

„Nu sunt un erou”, a spus Rajuan pe aeroport. „Este ceva ce faci fără să te gândești, alergând să salvezi viața fiicei tale, a familiei tale, a soției tale și a întregului personal și a tuturor celor aflați în avion. Nu te gândești, pur și simplu acționezi”, a adăugat el.

Avionul Flydubai a pierdut 5.200 m altitudine la două ore de la decolarea din Dubai, înainte ca pasagerii și echipajul să-l imobilizeze pe atacator și să preia din nou controlul pentru a ateriza de urgență în Arabia Saudită.

Pilotul înjunghiat, căpitanul Smit Machchhar, cetățean indian, se află acum în spital, în stare stabilă, și a fost salutat ca un „adevărat erou” de către Netanyahu. Machchhar, acoperit de sânge şi întins pe podea, a reușit să apese butonul de deschidere a uşii cabinei de pilotaj.

Copilotul acuzat de comiterea atacului cu cuțitul a fost audiat de autoritățile saudite, a declarat premierul israelian, adăugând că se așteaptă ca acesta să fie transferat în curând în Emiratele Arabe Unite, de unde decolase zborul. Anterior, Netanyahu afirmase că a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, care a acceptat ca Israelul să participe la interogatoriul suspectului.

Oficialii israelieni, care au vorbit cu jurnaliști sub condiția anonimatului, au declarat că atacatorul este un cetățean omanez, însă nici Omanul, nici Emiratele Arabe Unite nu au făcut vreun comentariu.

Ministerul de Externe al Israelului a informat ulterior diplomații săi din întreaga lume că incidentul a reprezentat o „tentativă de atac terorist împotriva israelienilor, a Emiratelor Arabe Unite și a Acordurilor lui Avraam”, referindu-se la acordul care a normalizat relațiile dintre cele două țări în 2020.