Premierul japonez Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia, la mai puțin de un an de mandat: „Aș vrea să predau ștafeta noii generații”

Premierul japonez Shigeru Ishiba părăsește sediul biroului său din Tokyo, la 7 septembrie 2025. Ishiba a anunțat într-o conferință de presă că a decis să demisioneze. Foto: Kentaro Tominaga / AP / Profimedia

Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat duminică, deschizând calea unei posibile perioade îndelungate de incertitudine politică, într-un moment fragil pentru a patra economie a lumii, notează Reuters.

În vârstă de 68 de ani, Ishiba tocmai încheiase detaliile finale ale unui acord comercial cu Statele Unite pentru reducerea tarifelor impuse de președintele Donald Trump, însă a declarat într-o conferință de presă că trebuie să își asume responsabilitatea pentru o serie de înfrângeri electorale dure.

De la venirea la putere, în urmă cu mai puțin de un an, premierul, considerat inițial o variantă improbabilă, a condus coaliția de guvernare spre pierderea majorităților în alegerile pentru ambele camere ale Parlamentului, pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de creșterea costului vieții.

El a cerut Partidului Liberal Democrat – care a condus Japonia în aproape toată perioada postbelică – să organizeze de urgență o cursă pentru desemnarea unui nou lider, precizând că își va continua atribuțiile până la alegerea succesorului.

„Odată cu semnarea acordului comercial de către Japonia și cu ordinul executiv semnat de președinte, am depășit un obstacol important”, a declarat Ishiba, cu vocea tremurându-i de emoție. „Aș vrea să predau ștafeta noii generații.”

Ishiba s-a confruntat cu apeluri la demisie încă din iulie, după cea mai recentă înfrângere a coaliției în alegerile pentru Camera Superioară. Partidul Liberal Democrat urma să voteze luni dacă va convoca sau nu alegeri interne extraordinare pentru desemnarea unui nou lider.

O susținătoare a relaxării fiscale, printre posibilii succesori

Temerile privind instabilitatea politică au dus săptămâna trecută la o depreciere a yenului și a obligațiunilor guvernamentale japoneze, randamentul titlurilor pe 30 de ani atingând miercuri un nivel record.

Investitorii se concentrează acum pe posibilitatea ca Ishiba să fie înlocuit de un susținător al unei politici fiscale și monetare mai relaxate, precum veterana LDP Sanae Takaichi, care a criticat creșterea ratelor dobânzii de către Banca Japoniei. Ishiba a învins-o la limită pe Takaichi în turul decisiv al alegerilor interne din partid, anul trecut. O altă variantă este Shinjiro Koizumi, ministrul Agriculturii și fiul unui fost premier, care a câștigat notorietate prin eforturile de a ține sub control creșterea prețurilor.

„Având în vedere presiunea politică asupra lui Ishiba după înfrângerile repetate ale LDP în alegeri, demisia lui era inevitabilă”, a declarat Kazutaka Maeda, economist la Meiji Yasuda Research Institute.

„În ceea ce privește posibilii succesori, Koizumi și Takaichi sunt considerați cei mai probabili candidați. În timp ce Koizumi nu ar aduce schimbări majore, poziția lui Takaichi favorabilă unei politici fiscale expansioniste și reținerea ei față de majorarea dobânzilor ar putea atrage atenția piețelor financiare”, a adăugat Maeda.

Deoarece coaliția de guvernare și-a pierdut majoritatea parlamentară, următorul președinte al Partidului Liberal Democrat nu are garanția că va deveni premier, deși acest lucru este probabil, având în vedere că formațiunea rămâne de departe cea mai mare din Camera Inferioară.

Analiștii spun că noul lider ar putea decide convocarea unor alegeri anticipate pentru a obține un mandat clar. Deși opoziția rămâne fragmentată, partidul de extremă dreapta Sanseito, cu discurs anti-imigrație, a înregistrat câștiguri importante la scrutinul pentru Camera Superioară din iulie, aducând în prim-plan idei care până nu demult erau marginale.

Potrivit unui sondaj realizat de agenția Kyodo și publicat duminică, aproape 55% dintre respondenți consideră că nu este nevoie de alegeri anticipate.

Michael Brown, strateg senior la brokerul de piețe financiare Pepperstone, a declarat că luni este de așteptat ca yenul și obligațiunile pe termen lung să fie din nou supuse presiunilor de vânzare.

„Această presiune va veni în primul rând din nevoia pieței de a evalua un risc politic mai ridicat, nu doar în privința cursei interne pentru șefia LDP, ci și a posibilității organizării unor alegeri generale, dacă noul lider va dori un mandat propriu”, a spus Brown.

SUA și Japonia au încheiat un acord comercial de 550 miliarde de dolari

Ishiba, un outsider al partidului care a reușit să devină lider abia la a cincea încercare, în septembrie anul trecut, și-a încheiat scurtul mandat prin finalizarea acordului comercial cu cel mai important partener al Japoniei, angajând investiții de 550 de miliarde de dolari în schimbul reducerii tarifelor.

Tarifele impuse de Donald Trump, mai ales cele care vizau sectorul auto – vital pentru economia japoneză –, au forțat Japonia să își revizuiască în scădere prognoza de creștere deja slabă pentru acest an.

Ishiba a spus că speră ca succesorul său să asigure aplicarea acordului și ca Japonia să continue să genereze creșteri salariale, pentru a calma nemulțumirile alegătorilor privind costul vieții. El și-a exprimat și îngrijorarea față de contextul de securitate pe care îl va moșteni următorul lider, menționând întâlnirea fără precedent a liderilor Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, la Beijing, pentru o amplă paradă militară săptămâna trecută.

Yoshinobu Tsutsui, președintele celei mai mari organizații de afaceri din Japonia, Keidanren, a declarat că „nu e timp de pierdut” în fața provocărilor interne și internaționale tot mai mari.

„Sperăm ca noul lider să aducă unitate în partid, să stabilească o scenă politică stabilă și să acționeze rapid pentru implementarea politicilor necesare”, a spus Tsutsui.

Și unii alegători își doresc stabilitate într-o perioadă de incertitudine.

„Cu toată agitația legată de tarife în acest moment, sper ca următorul premier să fie cineva capabil să gestioneze corect această problemă și să se ocupe mai eficient de diplomație”, a declarat pentru Reuters Maki Utsuno, o cercetătoare în chimie de 48 de ani, întâlnită duminică în fața unei gări aglomerate din centrul Tokyo.