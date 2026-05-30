Premierul Libanului acuză o „escaladare israeliană periculoasă și fără precedent”: „O politică a pământului pârjolit și pedepse colective”

Imagine din zona Marjayoun din sudul Libanului, după un atac aerian al forțelor israliene.

Prim-ministru libanez Nawaf Salam a denunțat sâmbătă ceea ce a descris drept o „escaladare israeliană periculoasă și fără precedent” în sudul țării, acuzând Israelul că „distruge orașe și sate și îi forțează pe locuitorii acestora la exil”, a transmis AFP.

În discursul său televizat, liderul libanez a cerut o încetare imediată a focului și a atras atenția că o „politică a pâmătului pârjolit” nu va asigura securitatea Israelului.

Totodată, el a apărat negocierile directe dintre guvernul său și Israel, față de care Hezbollah se opune, și a spus că discuțiile sunt „calea cea mai puțin costisitoare” pentru Liban.

„În lumina escaladării israeliene periculoase și fără precedent din ultimele zile, este necesar să fie intensificate eforturile politice și diplomatice pentru obținerea unui armistițiu rapid și real”, a declarat Nawaf Salam.

El a acuzat Israelul că „urmărește o politică a pământului pârjolit și pedepse colective”, prin „distrugerea orașelor și satelor și forțarea locuitorilor acestora la exil”.

Acest lucru nu va aduce „nici securitate, nici stabilitate” Israelului, a spus premierul libanez.

Declarațiile lui Nawaf Salam vin în contextul în care armata israeliană a emis noi avertismente de evacuare pentru locuitorii din mai multe sate situate în sudul Libanului.

Discuții la Washington

Vineri, delegații militare din cele două țări au purtate discuții la Washington. SUA urmează să medieze la începutul săptămânii viitoare o a patra rundă de negocieri între Israel și Liban.

Premierul Libanului a declarat că rezultatul negocierilor directe cu Israelul „nu este garantat”, dar că acestea „reprezintă calea cea mai puțin costisitoare pentru țara și poporul nostru”.

În 17 aprilie a intrat în vigoare un armistițiu, însă Israel și Hezbollah, miliție libaneză șiită aliniată Iranului, au continuat să se atace reciproc. Forțele israeliene și-au intensificat operațiunile aeriene și terestre împotriva grupării.