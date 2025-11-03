Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă”

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a plecat luni într-o vizită de două zile în China, unde are programate discuții cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang, care se vor concentra pe cooperarea economică și tehnologică, în ciuda presiunilor din partea Occidentului, transmite Reuters.

Mișustin are programată luni o întâlnire la nivel de șefi de guvern cu Li în orașul Hangzhou, iar marți va merge la Beijing pentru discuții cu Xi, a precizat agenția TASS, citând serviciul de presă al guvernului rus.

Ultima întâlnire la nivel de șefi de guvern între China și Rusia a avut loc la Moscova în august 2024, unde Li a lăudat „noua forță” și „vitalitatea” relațiilor bilaterale.

Kremlinul a acordat o importanță „foarte mare” vizitei lui Mișustin în China, a declarat vineri purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, refuzând însă să spună dacă președintele Vladimir Putin va trimite un mesaj lui Xi prin intermediul premierului rus, a raportat agenția Interfax.

Putin și Xi au semnat un parteneriat „fără limite” în februarie 2022, chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina. De atunci, Moscova s-a orientat către Beijing pentru a atenua impactul sancțiunilor occidentale, ceea ce a dus la un comerț bilateral record, creșterea trnzacțiilor în yuani și aprofundarea cooperării în domeniul energiei.

Ciocnirile dintre SUA și China în domeniul comerțului și al tehnologiei sub președinția lui Donald Trump, care au tensionat relațiile dintre Washington și Beijing, au încurajat atât Moscova, cât și Beijingul să consolideze comerțul transfrontalier pentru a contracara presiunea occidentală.

Cu toate acestea, comerțul dintre China și Rusia a înregistrat o scădere în ultimele luni, pe care ministrul rus al Industriei și Comerțului, Anton Alikhanov, a atribuit-o presiunii economice „externe” și „saturației pieței” cu produse chinezești în Rusia.

Exporturile Chinei către Rusia denominate în yuani au înregistrat în septembrie cea mai mare scădere din ultimele șapte luni, cu un procent enorm de 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor vamale chineze.

Însă importurile Chinei din Rusia au revenit pe creștere în septembrie, cu un avans de 3,8% față de o scădere de 17,8% cu o lună înainte.

Discuțiile lui Mișustin în China urmează să se concentreze pe relațiile comerciale și economice, transportul și cooperarea industrială, parteneriatele energetice consolidate și colaborarea extinsă în domeniul tehnologiei avansate și al agriculturii, potrivit TASS.