Premierul Spaniei Pedro Sánchez anunță anchetarea platformelor X, Facebook și TikTok: „Impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit”

Guvernul spaniol a ordonat procurorilor să investigheze platformele X, Meta și TikTok, la mai puțin de două săptămâni după ce premierul anunțase că va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, scriu Reuters și El Pais.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că marți guvernul va solicita Parchetului să investigheze infracțiunile pe care platformele digitale „le-ar putea comite prin crearea și difuzarea de pornografie infantilă folosind inteligența artificială”, referindu-se la instrumentele generative capabile să creeze imagini sexualizate ale minorilor (deepfakes).

„Aceste platforme pun în pericol sănătatea mintală, demnitatea și drepturile copiilor noștri. Statul nu poate permite acest lucru. Impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit”, a scris premierul pe contul său de pe rețeaua socială X, una dintre platformele împotriva cărora intenționează să ia măsuri, potrivit El Pais.

În mesajul său, Sánchez a făcut referire la X, Meta (compania mamă a Facebook și Instagram) și TikTok.

„Un stat eșuat”

Acum două săptămâni, Sánchez a anunțat că guvernul va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, din cauza implicațiilor asupra sănătății lor mintale ale expunerii la conținuturi inadecvate.

„Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, în care legile sunt ignorate și infracțiunile sunt tolerate”, a spus el.

Prin urmare, el a anunțat inițiativa de a interzice accesul la aceste platforme pentru persoanele sub 16 ani, o măsură care este în prezent în curs de elaborare în Congres.

„Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a spus premierul.

Măsuri juridice, măsuri tehnice

Noile legi propuse de guvern ar incrimina, de asemenea, manipularea algoritmilor pentru amplificarea conținutului ilegal.

De asemenea, el a făcut referire la un nou sistem conceput pentru a urmări „modul în care platformele digitale alimentează diviziunea și amplifică ura”. Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la modul în care ar funcționa acest sistem.

El Pais scrie marți că dintre celelalte cinci măsuri propuse de Sánchez, două sunt mai degrabă de natură juridică: legislația care permite luarea de măsuri împotriva directorilor marilor companii de tehnologie pentru „multiple încălcări care au loc pe platformele lor” și introducerea infracțiunii de manipulare a algoritmilor.

Celelalte două sunt mai tehnice: restricționarea accesului minorilor la rețelele sociale și implementarea unui sistem de monitorizare a discursurilor toxice online, o „urmă a urii și polarizării care va urmări, cuantifica și dezvălui modul în care platformele digitale alimentează diviziunea și amplifică ura”, în cuvintele lui Sánchez.

Sanchez, atacat de Musk și Durov

Politicile anunțate de premierul spaniol au fost primite cu nemulțumire de proprietarii platformelor sociale.

Anunțul făcut la începutul lunii a atras atacurile dure ale lui Musk, mai ales că premierul spaniol l-a criticat pe miliardar pentru că a folosit X pentru a „amplifica dezinformarea” cu privire la decizia administrației sale de săptămâna trecută de a regulariza 500.000 de lucrători fără acte și solicitanți de azil, subliniind că Musk însuși era un migrant.

Musk a răspuns pe X: „Sánchez este un tiran și un trădător al poporului spaniol”. „Sánchez este adevăratul fascist totalitar”, a adăugat Musk.

Sánchez a fost atacat și de fondatorul Telegram Pavel Durov.

Durov a vorbit despre „noi reglementări periculoase care amenință libertățile dvs. pe internet” într-o postare de miercuri pe aplicația sa de mesagerie Telegram, care are aproximativ un miliard de utilizatori, scrie AFP.

„Aceste măsuri ar putea transforma Spania într-un stat al supravegherii sub pretextul protecției”, a scris el, afirmând că aplicarea regulilor ar duce la colectarea în masă a datelor și la cenzură.

Sanchez a răspuns pe X cu propria sa interpretare a unui citat din romanul lui Miguel de Cervantes, „Don Quijote”:

„Lasă-i pe tehno-oligarhi să latre, Sancho, este un semn că mergem înainte”, a scris Sanchez.