Premierul spaniol Pedro Sánchez, un critic al lui Trump, va asista la finala Spania-Argentina de la Cupa Mondială. Trump va înmâna trofeul

Sánchez și Trump s-au contrat în trecut pe mai multe subiecte, de la războiul din Iran până la cheltuielile alocate de Spania Apărării, scrie AFP.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, un critic al lui Donald Trump, va asista duminică la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, a anunțat vineri cabinetul său pentru AFP.

„Prim-ministrul va asista la finala Cupei Mondiale FIFA 2026, care va avea loc duminică în Statele Unite. Ulterior, se va deplasa în Algeria”, unde este programată de câteva zile o vizită oficială, a precizat guvernul.

La MetLife Stadium, lângă New York, Pedro Sánchez se va reîntâlni cu Donald Trump, dar nu și cu președintele argentinian Javier Milei, care a explicat joi că va urmări finala la televizor, din superstiție.

La meci este așteptat și regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

O relație complicată

Relațiile dintre Pedro Sánchez și Donald Trump s-au deteriorat la începutul anului, după ce șeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Chiar săptămâna trecută, cu ocazia summitului NATO în Turcia, președintele american a criticat din nou politica liderului socialist de la Madrid, afirmând că Statele Unite vor „înceta orice schimb comercial” cu Spania, o „cauză pierdută” în ochii săi.

Trump reproșează Spaniei că nu contribuie suficient la cheltuielile de apărare ale NATO și că a împiedicat Statele Unite să utilizeze bazele militare situate în Andaluzia pentru a lansa atacuri aeriene împotriva Iranului.

În încercarea de a calma spiritele, Pedro Sánchez a lăudat la Ankara, la câteva ore după aceste critici publice, relațiile „foarte pozitive” cu Statele Unite și a explicat că a „vorbit despre fotbal, despre Cupa Mondială” și „despre golf” cu liderul de la Casa Albă, în cadrul unui schimb informal „politicos”.

Trump va înmâna trofeul

Casa Albă confirmase deja joi că Donald Trump va asista și el duminică la finala Cupei Mondiale.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele se va afla vineri în New York pentru a participa la o recepție organizată de FIFA la Trump Tower din Manhattan, urmând ca duminică să asiste la meciul de la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Aceste declarații au confirmat participarea preconizată a lui Trump, după ce președintele FIFA, Gianni Infantino, anunțase luna trecută că va înmâna trofeul.

„Vom fi alături de președinte, ne vom bucura de finală și, bineînțeles, vom înmâna trofeul câștigătorului”, a declarat Infantino pe 23 iunie în cadrul emisiunii „Fox & Friends”.

Nici Trump, nici vicepreședintele JD Vance nu au asistat până acum la vreunul dintre cele 102 meciuri disputate la această Cupă Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Canada și Mexic.

Membri ai cabinetului au fost prezenți la meciurile echipei naționale masculine a Statelor Unite din California și Seattle.

„Prezența sa va încununa cea mai urmărită, cea mai sigură și cea mai de succes Cupă Mondială din istoria Americii”, a spus Leavitt.

Relația Trump-Infantino

Infantino a colaborat cu Trump pentru a anunța tragerea la sorți a Cupei Mondiale. De asemenea, i-a înmânat lui Trump primul Premiu FIFA pentru Pace.

Înainte de optimile de finală, Trump a recunoscut că l-a sunat pe Infantino pentru a discuta despre posibila anulare a unei suspendări primite de atacantul american Folarin Balogun, aplicată pentru un fault în victoria cu 2-0 împotriva Bosniei și Herțegovinei din 1 iulie.

Balogun a fost suspendat automat pentru următorul meci din optimile de finală împotriva Belgiei, din 6 iulie. Infantino a recunoscut că a primit un telefon de la Trump, care a făcut presiuni publice pentru ca Balogun să poată juca, dar președintele FIFA a declarat că nu a intervenit în procesul decizional.

FIFA a ridicat suspendarea, permițându-i lui Balogun să joace. În ciuda acestui fapt, Belgia a eliminat ușor echipa Statelor Unite cu scorul de 4-1.