Premierul ungar Peter Magyar anunță că președintele Tamas Sulyok va fi înlăturat printr-un amendament constituțional

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat luni că guvernul său va iniția înlăturarea președintelui Tamas Sulyok printr-un amendament constituțional și că va lansa o reformă constituțională în toamna acestui an, transmit MTI și Reuters, conform Agerpres.

„Vom iniția încheierea mandatului președintelui în funcție, ca parte a ‘operațiunii de epurare’. A doua zi după ce amendamentele constituționale intră în vigoare, mandatul lui Tamas Sulyok se va încheia, punct”, a afirmat Magyar, într-un discurs în parlament.

El a menționat că guvernul său va adopta ample măsuri juridice, politice și economice pentru a eradica corupția în Ungaria.

Constituția va fi confirmată printr-un referendum, iar parlamentul ungar va alege un nou președinte pentru a restabili autoritatea acestei funcții. „Ungaria are nevoie de o constituție pe care poporul ungar, indiferent de afilierea politică, o poate numi a sa”, a explicat Peter Magyar. Potrivit acestuia, Ungaria are nevoie de o constituție care să dureze mai mult decât guverne, partide și prim-miniștri.

De asemenea, vor fi operate schimbări legislative pentru a stabili la 70 de ani limita maximă de vârstă a judecătorilor Curții Constituționale. Aceste schimbări vor conduce la înlăturarea lui Peter Polt din postul de președinte al Curții Constituționale.

În plus, durata maximă a mandatului pentru parlamentari va fi stabilită la 12 ani.

Guvernul îi va elibera „pe oameni de mafia politică și economică care ne-a prădat țara, ne-a amenințat cetățenii și le-a făcut viața insuportabilă”, a subliniat șeful executivului de la Budapesta. El a spus că este nevoie de măsuri „cu maximă hotărâre și severitate în fiecare domeniu”.

Reamintind de lupta anti-mafia din Italia, Peter Magyar a remarcat că, în urmă cu 34 de ani, asasinarea unui judecător și a unui procuror a șocat națiunea italiană și a condus la concluzia că infracționalitatea organizată nu poate fi înfrântă prin metode tradiționale. „Asta a condus la noi legi și instituții în 1992”, a continuat Magyar.

„Există însă o diferență esențială față de Italia. Noi nu vom permite societății ungare să suporte tipul de șocuri pe care Italia le-a suportat și nici nu vom permite mafiei să sugrume, să sufoce și să jefuiască Ungaria în deceniile următoare”, a accentuat șeful guvernului ungar.