LIVE VIDEO Premiile Gopo la ediție aniversară. Gabriel Spahiu şi Marina Palii, cei mai buni actori în rol secundar / Lista tuturor câștigătorilor

Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, a ajuns la cea de XX-a ediţie – o ediție aniversară – și se desfășoară luni seară la Teatrul Naţional ,,I. L. Caragiale” din Bucureşti. Evenimentul reunește personalități importante din lumea cinematografiei și onorează realizările cinematografice de excepție ale anului 2025.

Gala a început în jurul orei 20.00. HotNews transmite lista tuturor câștigătorilor.

Evenimentul este prezentat, pentru al treilea an la rând, de către actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut publicului ca Teo.

21:39

Cel mai bun film documentar – „Tata”

Documentarul „Tata” (regia Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc) a primit premiul pentru cel mai bun film documentar.

21:30

Tânără speranță – Emma Ioana Mogoș („Dinți de lapte”)

Emma Ioana Mogoş a fost distinsă cu premiul Tânăra Speranță pentru rolul Maria Lucaciu din filmul „Dinţi de lapte”.

21:27

Premiul special – „Cravata Galbenă”

Filmul „Cravata galbenă” a obținut premiul special în cadrul Galei Gopo din această seară.

21:24

Tudor Giurgiu: Nu cred că ura și hate-ul mai pot continua la intensitatea asta

Regizorul Tudor Giurgiu a ținut un discurs în cadrul premiilor din această seară.

„Am făcut anul ăsta «cel mai prost film al anului» sau cel puțin așa a zis un tânăr critic despre film. (…) Dar să o lăsăm mai moale cu hate-ul ăsta din online”, a spus cineastul.

El promovează campania „Oprim hate-ul din online”.

„Întrebarea care se pune e dacă putem publica orice, oricum, fără nicio problemă. Răspunsul este că «da». (…) Nu cred că ura și hate-ul mai pot continua la intensitatea asta”, a mai spus Tudor Giurgiu.

21:17

Cel mai bun film european – „Sirât”

Cel mai bun film european a fost desemnat „Sirât”, în regia lui Oliver Laxe, distribuit de Transilvania film.

21:10

Cea mai bună muzică originală – Marius Leftărache și Nicolas Becker („Dinți de lapte”)

Premiul pentru Cea mai bună muzică originală merge către Marius Leftărache și Nicolas Becker pentru coloana sonoră a folmului „Dinți de lapte”.

21:02

Cel mai bun film de scurtmetraj – „Nebunul”

Premiul pentru Cel mai bun film de scurtmetraj a fost câștigat de pelicula „Nebunul”, în regia lui Igor Cobileanski.

„Este un film despre bunătate şi vreau să dedic acest premiu mamei mele”, a spus actorul Bogdan Farcaş, interpretul „Nebunului”.

20:58

Cel mai bun film de scurtmetraj animație – „Magicianul”

Cel mai bun film de scurtmetraj animație a fost desemnat „Magicianul”, în regia Bogdan Mureșanu.

20:55

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură – Lynda Armstrong, Margo Ştefan, Bianca Boeroiu („Cravata Galbenă”)

Premiul pentru Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură a fost câștigat de către Lynda Amstrong, Margo Ștefan, Bianca Boeroiu și Gabriela Crețan, pentru filmul „Cravata galbenă”.

20:43

Cea mai bună actriță în rol secundar – Marina Palii („Dinți de lapte”)

Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar a fost câștigat de către Marina Palii, pentru rolul Cezaria Lucaciu din pelicula „Dinţi de lapte”.

În cadrul galei, Marina Palii a ținut să transmită un mesaj mamelor cărora le-au dispărut copiii.

„Doar în ultimii 30 de ani au dispărut pentru 80.000 de persoane dintre care 25.000 sunt copii. Unii se întorc acasă. Aş dor să transmit un mesaj tuturor celor care şi-au pierdut copii, care şi-au regăsit copii, să-i încurajez, într-un sistem care nu ajută foarte mult la găsirea acestor copii şi mi-aş dori care oamenii care sunt acolo, aleşi de noi, că sunt acolo pentru binele nostru, al celor care i-au ales”, a spus actrița.

20:39

Cel mai bun montaj – Mircea Olteanu („Cravata galbenă”)

La categoria Cel mai bun montaj, premiul a fost obținut de către Mircea Olteanu, pentru filmul „Cravata galbenă”.

20:36

Cel mai bun actor în rol secundar – Gabriel Spahiu („Kontinental ’25”)

Cel mai bun actor în rol secundar a fost desemnat actorul Gabriel Spahiu, pentru rolul Sandu, interpretat în filmul „Kontinental ’25”.

„Vreau să mulţumesc foarte mult producătorilor, au muncit realmente foarte mult, vreau să-i mulţumesc lui Radu Jude, vreau să mulţumesc familiei mele care mă suportă. Eu nu cred cu poveştile cu actorii care rămân în rol, eu m/am întors înjurând acasă, deci mă suportă, mulţumesc tuturor oamenilor din breasla asta nebună. Doamnelor şi domnilor, suntem resturile omenirii, dar cu resturile astea încă se mai poate face o ciorbă pe cinste”, a spus Spahiu după ce a primit premiul, citând o replică din „Scaunele” de Eugene Ionesco, potrivit News.ro.

20:33

Premiul publicului – filmul „Cravata galbenă”

Premiul publicului a fost obținut de către pelicula „Cravata galbenă”, cel mai scump film românesc realizat vreodată.

Știrea inițială: Peste 900 de invitaţi din lumea filmului românesc sunt aşteptaţi să participe la evenimentul în cadrul căruia vor fi recompensate performanţele cinematografiei autohtone din ultimul an.

Printre cei care vor urca pe scenă pentru a înmâna premiile ediţiei se numără actorii Anamaria Marinca, Anda Onesa, Marius Bodochi, Mihai Mălaimare, Monica Bîrlădeanu, Gigi Ifrim, Cătălina Mihai sau Nicodim Ungureanu, prezentatorul radio Răzvan Exarhu, jurnalistele Paula Herlo şi Roxana Voloşeniuc sau directorul Institutului Francez din România, Isabelle Pérot.

Printre cei care au confirmat prezenţa la gală se numără regizorii Nae Caranfil, Florin Şerban şi Tudor Cristian Jurgiu, actorii George Ivaşcu, Catrinel Dumitrescu, Toma Cuzin, Magda Catone sau Alexandru Ion, producătoarele de film Ada Solomon, Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobriţoiu şi Iuliana Tarnoveţchi, directoarele de casting Viorica Capdefier şi Domnica Cârciumaru sau creatoarea de modă Doina Levinţa.

Prin filtrul a două jurii au trecut 124 de filme româneşti – lungmetraje de ficţiune, documentare şi scurtmetraje – lansate în 2025 în cinematografe, la festivaluri naţionale şi internaţionale sau pe platformele de streaming.

Peste 800 de profesionişti activi din toate domeniile industriei autohtone de film au fost invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2026. Mecanismul de vot este asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, partener al Premiilor Gopo încă din 2011. Regulamentul Premiilor Gopo poate fi consultat pe site-ul oficial.

Nominalizările Gopo 2026

Cel mai bun film de lungmetraj: „Comatogen” (r. Igor Cobileanski), „Dinţi de lapte” (r. Mihai Mincan), „Kontinental ’25” (r. Radu Jude), „Nu mă lăsa să mor” (r. Andrei Epure) şi documentarul „Tata” (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc).

Cea mai bună regie: Igor Cobileanski pentru „Comatogen”, Mihai Mincan pentru „Dinţi de lapte”, Radu Jude pentru filmul „Kontinental ’25”, Andrei Epure pentru „Nu mă lăsa să mor” şi Tudor Giurgiu pentru „Pădurea de molizi”.

Cea mai bună actriţă într-un rol principal: Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot din „Comatogen”, Ilinca Hărnuţ pentru rolul Lena din filmul „Ink Wash”, Eszter Tompa pentru rolul Orsolya din „Kontinental ’25”, Cosmina Stratan pentru interpretarea Mariei Laurint din „Nu mă lăsa să mor” şi Coca Bloos pentru rolul Minodora din „Pădurea de molizi”.

Cel mai bun actor într-un rol principal: Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru din filmul „Clasat”, Andrei Aradits pentru rolul Pavel din Comatogen, Ben Schnetzer pentru interpretarea tânărului Sergiu Celibidache din „Cravata Galbenă” şi Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati din „Pădurea de molizi”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Theodor Şoptelea pentru rolul Radu Zlot din filmul „Comatogen”, István Téglás pentru rolul Valentin Prisecaru din filmul „Dinţi de lapte”, Andrei Mateiu pentru rolul Mândru din filmul „Duel în trei”, Adonis Tanţa pentru rolul Fred din filmul „Kontinental ’25”, Gabriel Spahiu pentru rolul Sandu din filmul „Kontinental ’25”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Dana Marineci pentru rolul Andreea Mitu din filmul „Clasat”, Ada Lupu pentru rolul Mihaela din filmul „Comatogen”, Marina Palii pentru rolul Cezaria Lucaciu din filmul „Dinţi de lapte”, Ana Radu pentru rolul Safta din filmul „Duel în trei”, Katia Pascariu pentru rolul Liliana din filmul „Interior zero”, şi Ozana Oancea pentru rolul Nadia Gămăneci din filmul „Nu mă lăsa să mor”.

Cel mai bun scenariu: Horia Cucută, George ve Gänaaard pentru filmul „Clasat”, Igor Cobileanski, Alin Boeru pentru „Comatogen”, Mihai Mincan cu „Dinţi de lapte”, Radu Jude pentru „Kontinental ’25”, Andrei Epure, Ana Gheorghe pentru filmul „Nu mă lăsa să mor”.

Cea mai bună imagine: George Dăscălescu („Catane”), Peter Menzies Jr. ACS („Cravata Galbenă”), George Chiper-Lillemark RSC („Dinţi de lapte”), Tudor Mircea RSC („Duel în trei”), Radu Voinea („Ink Wash”), Laurenţiu Răducanu („Nu mă lăsa să mor”).

Cel mai bun montaj: Mircea Olteanu („Cravata Galbenă”), Dragoş Apetri („Dinţi de lapte”), Cătălin Cristuţiu („Kontinental ’25”), Dana Bunescu (‘TWST/ Things We Said Today’), Andrei Gorgan („Viitor luminos”).

Cel mai bun sunet: Constantin Fleancu, Cristinel Şirli („Cravata Galbenă”), Nicolas Becker, Cyril Holtz, Frédéric Dabo, Benjamin Laurent, Ange Hubert („Dinţi de lapte”), Alin Zăbrăuţeanu, Ionuţ Geadău, George Geadău („Ink Wash”), Nathalie Vidal („Nu mă lăsa să mor”), Dana Bunescu, Guillaume Solignat, Pascal Maziere („TWST / Things We Said Today”).

Cea mai bună muzică originală: Emiliano Mazzenga („Catane”), Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge („Cravata Galbenă”), Marius Leftărache („Dinţi de lapte”), Matei Stratan („Duel în trei”), Dale Cooper Quartet & The Dictaphones („Nu mă lăsa să mor”), Ştefan Panea, Florin Gorgos („Pădurea de molizi”).

Cele mai bune decoruri: Cristina Barbu, Bogdan Ionescu („Catane”), Vlad Vieru („Cravata Galbenă”), Anamaria Ţecu („Dinţi de lapte”), Alexandra Alma Ungureanu („Ink Wash”), Mălina Ionescu („Interior zero”).

Cele mai bune costume: Cristina Barbu („Catane”), Alessandro Lai („Cravata Galbenă”), Dana Păpăruz („Dinţi de lapte”), Cireşica Cuciuc („Dracula”), Ruxandra Buşneag („Duel în trei”).

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură: Cătălin Ciutu, Martina Sandona, Valter Casotto („Catane”), Lynda Armstrong, Margo Ştefan, Bianca Boeroiu („Cravata Galbenă”), Margo Ştefan, Sandra Potamian („Cursa”), Dana Bordea („Dracula”), Manuela Tudor, Sandra Potamian („Duel în trei”)

Cel mai bun film documentar: „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva” (r. Simona Constantin), „Mica Sirie” (r. Mădălina Roşca, Reem Karssli), „Tata” (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc), „TWST/ Things We Said Today” (r. Andrei Ujică) şi „Viitor Luminos” (r. Andra MacMasters).

Cel mai bun film de debut: „Clasat” (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard), „Ink Wash” (r. Sarra Tsorakidis), „Nu mă lăsa să mor” (r. Andrei Epure), „Tata” (r. Lina Vdovîi) şi „Viitor luminos” (r. Andra MacMasters).

Cel mai bun film de scurtmetraj de ficţiune: „Alişveriş”, regia Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon; „Cum am învăţat să nu mă omor”, regia Norbert Boda; „Dragostea e în aer”, regia Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu; „Nebunul”, regia Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu; „Oedipus Redux”, regia Cosmin Nicolae, producător: Cosmin Nicolae; „Sunny”, regia Andreea Parfenov, producător: Bianca Isofache.

Cel mai bun film de scurtmetraj de animaţie: „Bunicul doarme”, regia Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică; „În Seara de Moş Nicolae”, regia Emy-Mirel Ivaşcă, producător: Emy-Mirel Ivaşcă; „Kobza”, regia Laura Pop, producător: Mihai Mitrică; „Magicianul”, regia Bogdan Mureşanu, producător: Bogdan Mureşanu; „Un Cuplu Triasic”, regia Iulia Teodora Turicianu.

Tânără speranţă: Alexandra Băbău pentru montajul filmului „Clasat”, Patri Preda pentru imaginea scurtmetrajului „Dezrădăcinare”, Emma Ioana Mogoş pentru rolul Maria Lucaciu din filmul „Dinţi de lapte”, Matei Filip pentru regia scurtmetrajelor „Eleni.Kalimera” şi „Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructele”, Cezara Petredeanu pentru rolul Ana din filmul „Gaşca de la Drept”, Irina Alexiu pentru regia scurtmetrajului „So Refreshing”.

Cel mai bun film european: „Flow/ O pisică fără frică”, regia Gints Zilbalodis; „Marcello mio/ Marcello al meu”, regia Christophe Honoré; „Monsieur Aznavour/ Dl. Aznavour”, regia Mehdi Idir; „Nouvelle Vague”, regia Richard Linklater; „Sirât”, regia Oliver Laxe.