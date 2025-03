Premiile Oscar 2025: Sean Baker a egalat recordul lui Walt Disney din 1954 la numărul de statuete câștigate într-o singură seară

Sean Baker a câștigat cu filmul „Anora” patru statuete la Premiile Oscar 2025 care au avut gala în noaptea de duminică spre luni, egalând astfel recordul lui Walt Disney din 1954 pentru cele mai multe Oscaruri câștigate într-o singură noapte.

Baker a câștigat premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și cel mai bun montaj.

La premiile Oscar din februarie 1954, Walt Disney câștigase patru premii Oscar (toate pentru filme diferite): cel mai bun film documentar (The Living Desert), cel mai bun scurtmetraj documentar (The Alaskan Eskimo), cel mai bun scurtmetraj de desene animate (Toot, Whistle, Plunk and Boom) și cel mai bun scurtmetraj cu două role (Bear Country), potrivit Billboard.

„Anora”, povestea unei lucrătoare sexuale din New York care are șansa la o nouă viață atunci când se căsătorește dintr-un capriciu cu un client rus bogat, a câștigat duminică cinci premii Oscar, inclusiv râvnitul Oscar pentru cel mai bun film, notează Reuters.

Vedeta filmului, Mikey Madison (25 de ani), a luat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, deși Demi Moore era favorită să câștige premiul pentru rolul său din „The Substance”. „Am crescut în Los Angeles, dar Hollywood-ul a părut întotdeauna atât de departe de mine. Să fiu astăzi aici, în acest loc, este cu adevărat incredibil”, a spus Madison pe scenă.

Ea a spus că a vrut să „mulțumească și să onoreze comunitatea lucrătorilor sexuali”. Ea a spus: „Voi continua să le fiu un aliat”.

Filmul „Anora” a fost realizat cu 6 milioane de dolari, o sumă infimă pentru standardele de la Hollywood. A ieșit învingător într-o cursă imprevizibilă pentru Oscar, care a inclus thrillerul papal „Conclave”, povestea imigranților evrei „The Brutalist” și superproducția muzicală „Wicked”.

„Dacă încercați să faceți filme independente, vă rog să continuați să o faceți. Avem nevoie de mai multe. Aceasta este o dovadă”, a spus Baker, un regizor cunoscut pentru realizarea de filme mici despre staruri porno, prostituate transgender și alte persoane marginalizate.

