Premiu european de top pentru un jurnalist ucrainean care „a îndurat peste doi ani de închisoare grea” în Rusia. Locurile 2 și 3, ocupate tot de jurnaliști

Maksym Butkevych, jurnalist și activist, a câștigat Premiul Vaclav Havel pentru Drepturile Omului, care onorează acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului, potrivit anunțului făcut de Consiliul Europei, luni, într-un comunicat de presă.

Maksym Butkevych, cofondator al Centrului Zmina pentru drepturile omului și al postului de radio independent Hromadske, a intrat în armata ucraineană în martie 2022, iar în iunie a fost reținut și în martie 2023 a fost condamnat pentru crime de război de către o instanță din Luganskul aflat sub ocupație rusă, notează AFP.

Jurnalistul a fost condamnat la 13 ani de închisoare sub acuzația că i-a rănit pe doi civili în timp ce trăgea cu un lansator de rachete grenade antitanc în Severodonețk, oraș din estul Ucrainei, însă a fost eliberat în octombrie 2024 în cadrul unui schimb de prizoneri.

„A îndurat peste doi ani de închisoare grea înainte de a fi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri în octombrie 2024. El rămâne un simbol puternic de curaj și reziliență în apărarea dreptății și a libertății”, a declarat Consiliul Europei.

Ceremonie specială la Strasbourg

Premiul Vaclav Havel, aflat la 13-a ediție, este numit după regretatul disident, dramaturg și președinte postcomunist ceh Vaclav Havel.

Distincția a fost înmânată în cadrul unei ceremonii speciale, desfășurată în ziua de deschidere a sesiunii plenare de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg.

În trecut, premiul a fost câștigat de personalități ca Maria Corina Machado (2024), o opozantă venezueleană, și activistul rus Vladimir Kara-Murza (2022).

La ediția din 2025, în spatele lui Maksym Butkevych s-au clasat jurnalista gruzină Mzia Amaglobeli și jurnalistul azer Ulvi Hasanli. Întrucât cei doi sunt în prezent reținuți în țările lor de origine, diplomele au fost primite de reprezentanții lor, avocatul lui Amaglobeli și soția lui Hasanli.

„Nu este o coincidență”, a declarat Theodoros Rousopoulos, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care acordă premiul.

„Ultimele câteva luni s-au dovedit a fi deosebit de periculoase pentru jurnaliști”, a adăugat oficialul, menționând că 117 jurnaliști se aflau în detenție în Europa la începutul anului, printre care cel puțin 26 de ucraineni deținuți în Rusia sau în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă.

Ce a spus câștigătorul

Acceptând premiul, Butkevych a declarat este „o mare onoare, care înseamnă atât de mult pentru mine și pentru noi toți”, precum și că în urmă cu un an, când încă se afla în captivitate în Rusia, ar fi părut „doar un vis”. El a dedicat distincția prizonierilor de război și civililor ucraineni deținuți ilegal în Rusia, dar și jurnaliștilor privați de libertate în alte regimuri autoritare.

Activistul ucrainean a îndemnat lumea să nu uite de el și de toți cei care luptă pentru libertate și demnitate: „Ucraina apără nu numai integritatea sa teritorială, ci și valorile fundamentale. Cooperarea noastră, libertatea noastră și dorința noastră de a trăi în respect reciproc, cu demnitate și fără frică, se bazează pe aceste valori”.