Boicot de proporții: Marile televiziuni americane, inclusiv Fox News, părăsesc grupul ce transmite activitatea lui Trump, după interdicția CNN

„Începând de astăzi, grupul de televiziuni nu va mai acoperi evenimentele la care participă președintele și care intră în acoperirea mediatică a grupului”, a declarat reprezentantul Fox News, Bryan Boughton, organizator al grupului.

Patru mari posturi de televiziune americane ce fac parte dintr-un grup constituit la Casa Albă pentru a transmite zilnic imagini din activitatea președintelui Donald Trump – respectiv CBS, ABC, NBC și Fox News – au anunțat luni că se retrag din acest dispozitiv, în semn de solidaritate cu CNN, al cincilea post ce face parte din acest grup și care a primit interdicție la Casa Albă.

„Este esențial pentru marele public să primească informații corecte și independente asupra guvernului. Nicio administrație nu ar trebui să restrângă accesul unui organism de presă pentru că nu este de acord cu abordarea acestuia”, au transmis într-un comunicat comun cele cinci posturi de televiziune membre ale respectivului grup (CNN, CBS, ABC, NBC și Fox News), potrivit AFP.

Misiunea acestui grup (așa-numitul „White House press pool”) este ca posturile membre, altfel concurente, să-l filmeze prin rotație pe președinte pe tot parcursul zilei și să distribuie imaginile cu activitățile acestuia.

Un sistem similar există pentru jurnaliștii din presa scrisă, agenții de știri și fotoreporteri. Participarea la aceste grupuri media asigură un acces privilegiat la președinte, iar instituțiile media membre acceptă în schimb să difuzeze imaginile, declarațiile și observațiile colectate.

În virtutea mecanismului de rotație, postul CNN ar fi trebuit să desfășoare această activitate săptămâna aceasta de luni până miercuri, când Trump se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Dar acest post a primit vineri interdicție la Casa Albă, împreună cu postul MS Now și cu publicația online Politico, pe care Trump le-a acuzat că „difuzează ȘTIRI FALSE”, așa cum a motivat el într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceste mass-media „nu ar trebui să poată să scrie sau să relateze în mod constant FICȚIUNI și MINCIUNI atunci când se referă la președintele Statelor Unite”, a adăugat el.

Interdicția nu este determinată de vreun incident anume, ci „este vorba, pur și simplu, de o acumulare de relatări din ultimii ani”, a precizat liderul de la Casa Albă, care a avertizat că „vor urma și alte mass-media de știri false”.

CNN, MS NOW și Politico răspund cu o acțiune în justiție: „În numele Primului Amendament”

Având cunoștință de interdicție, jurnaliștii de la CNN, MS NOW și Politico ce aveau acreditări la Casa Albă au încercat totuși să intre acolo sâmbătă, dar nu li s-a dat voie și au mediatizat situația.

Prin urmare, cele trei mass-media au anunțat luni că se vor adresa justiției.

„În această dimineață, am notificat guvernul că inițiem astăzi o procedură judiciară pentru a ne apăra drepturile în baza Primului Amendament (al Constituției SUA) și a principiului conform căruia nu guvernul decide ce publică presa”, au transmis instituțiile media într-un comunicat comun postat pe X.

Într-un nou mesaj pe rețelele de socializare, Trump a acuzat luni o parte a presei că reprezintă „o amenințare pentru securitatea națională” și a promis o ofensivă împotriva instituțiilor media care răspândesc „informații false”, o practică jurnalistică despre care a afirmat că „s-a răspândit ca un cancer”.

Acesta este un nou episod al relației dificile dintre președintele republican și presa mainstream, pe care o acuză de partizanat împotriva lui și în favoarea democraților.