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Actualitate

Boicot de proporții: Marile televiziuni americane, inclusiv Fox News, părăsesc grupul ce transmite activitatea lui Trump, după interdicția CNN

Viorela Marin
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Patru mari posturi de televiziune americane ce fac parte dintr-un grup constituit la Casa Albă pentru a transmite zilnic imagini din activitatea președintelui Donald Trump – respectiv CBS, ABC, NBC și Fox News – au anunțat luni că se retrag din acest dispozitiv, în semn de solidaritate cu CNN, al cincilea post ce face parte din acest grup și care a primit interdicție la Casa Albă.

„Începând de astăzi, grupul de televiziuni nu va mai acoperi evenimentele la care participă președintele și care intră în acoperirea mediatică a grupului”, a declarat reprezentantul Fox News, Bryan Boughton, organizator al grupului.

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