Presat de concurența chineză și costuri uriașe, Volkswagen a primit „semnalul de alarmă” pentru a grăbi restructurările de amploare

Producătorul auto german a anunțat rezultate financiare sub aşteptările pieţei în trimestrul al doilea şi a renunţat la estimarea de creştere a veniturilor în 2026, în timp ce constructorul de mașini accelerează un amplu program de restructurare pentru a reduce costurile şi a îmbunătăţi competitivitatea, transmite CNBC, preluată de News.ro.

Compania a înregistrat un profit operaţional de 3,5 miliarde de euro în perioada aprilie–iunie, cu aproape 10% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut şi sub estimarea analiştilor, care anticipau 4,3 miliarde de euro.

Volkswagen estimează acum că veniturile din vânzări vor înregistra în 2026 o scădere de până la 3%, după ce anterior prognozase o creştere de până la 3%.

Concedieri masive, luate în calcul

Rezultatele vin la scurt timp după ce compania a confirmat că analizează eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă, de două ori mai multe decât estimările comunicate anterior, în încercarea de a contracara scăderea profitabilităţii provocată de costurile de ordinul miliardelor de euro şi de concurenţa tot mai acerbă a producătorilor auto chinezi.

Într-o notă transmisă angajaţilor la începutul acestei luni, directorul general Oliver Blume a precizat că structura de costuri a grupului este cu aproximativ 20% mai ridicată decât cea a unor concurenţi comparabili, ceea ce impune noi măsuri de eficientizare.

Blume a mai arătat că grupul nu a reuşit să identifice utilizări alternative pentru patru uzine din Germania care au fost anterior vizate de posibile închideri: fabricile din Hanovra, Zwickau şi Emden, precum şi uzina Audi din Neckarsulm.

La sfârşitul anului 2024, Volkswagen a încheiat un acord cu sindicatele prin care s-a angajat să evite închiderea fabricilor din Germania şi concedierile obligatorii până la sfârşitul anului 2030.

Acţiunile Volkswagen au scăzut cu aproximativ 3% după publicarea rezultatelor, iar de la începutul anului au pierdut aproape 30% din valoare.

Problemele de pe piața auto, identificate de Volkswagen

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a declarat pentru CNBC că industria auto s-a confruntat în ultimul an cu provocări majore, inclusiv costurile ridicate generate de tarifele comerciale, dezvoltarea rapidă a pieţei premium din China şi creşterea exporturilor de automobile chinezeşti către Europa.

Potrivit acestuia, marja operaţională de aproximativ 4% reprezintă „un semnal de alarmă” care impune o a doua etapă a restructurării.

Întrebat dacă Volkswagen ar putea pune la dispoziţia industriei de apărare capacităţi de producţie pentru a evita închiderea unor uzine, Antlitz a răspuns că sunt analizate mai multe opţiuni.

El a subliniat că obiectivul companiei nu este închiderea fabricilor sau reducerea numărului de angajaţi în sine, ci diminuarea costurilor, creşterea productivităţii şi utilizarea mai eficientă a capacităţilor de producţie.

„Dacă există soluţii mai bune, le vom analiza”, a afirmat directorul financiar, adăugând că găsirea unor alternative la închiderea uzinelor ar reprezenta varianta preferată de companie.