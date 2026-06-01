Președinta Mexicului acuză interferențele dreptei radicale din SUA. „Cine decide, agențiile străine sau poporul?”

Președinta Mexicului Claudia Sheinbaum a afirmat, luni, că segmente ale dreptei radicale din Statele Unite se coordonează cu grupări interne ca să-i atace guvernul, declarație care reprezintă o escalasare a retoricii sale împotriva celui mai important partener comercial al țării sal, informează Reuters.

Declarațiile au fost făcute după un miting în care sheinbaum a denunțat interferența agențiilor guvernamentale ale SUA și ale intereselor mediului de afaceri.

„Cred că există sectoare ale dreptei radicale din Statele Unite care vor o relație proastă cu Mexicul” din cauza diferențelor „ideologice”, a declarat Shainbaum într-o conferință de presă. Președinta de stânga a spus că nu crede că aceste atacuri sunt coordonate de către omologul său american, Donald Trump.

Relațiile dintre cele două state sunt încordate de când Trump și-a început al doilea mandat în ianuarie 2025, din cauza disputelor legate de taxele vamale și politicile de imigrație.

Tensiunile s-au amplificat în aprilie după ce Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare zece demnitari mexicani, inclusiv guvernatorul de Sinaloa Ruben Rocha, din partidul de guvernământ Morena, pentru presupuse legături cu traficul de droguri.

După decizia autorităților SUA, Sheinbaum a intensificat apelurile de protejare a suveranității naționale. „Cine decide în Mexic, agențiile străine sau poporul? Vom apăra suveranitatea și independența Mexicului”, le-a spus Sheinbaum susținătorilor săi care au participat la aniversarea a doi ani de la victoria ei în alegerile prezidențiale.

Congresul mexican a aprobat, săptămâna trecută, un amendament constituțional prin care este permisă anularea alegerilor în cazul „interferenței străine”. Liderii opoziției au criticat legea ca un pretext pentru organizarea de noi alegeri în cazul în care rezultatele sunt nefavorabile partidului de guvernământ.

În pofida fricțiunilor diplomatice, popularitatea internă a lui Sheinbaum rămâne solidă. Un sondaj publicat de El Financiero a arătat o cotă de încredere de 69%, inversând tendința de scădere ușoară începută în luna martie.