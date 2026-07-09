Președinta Venezuelei i-a trimis o scrisoare Regelui Charles: „Acest aur aparține poporului nostru”

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat că i-a solicitat regelui Carol al III-lea să elibereze aproximativ 30 de tone de aur venezuelean din seifurile Băncii Angliei, pentru a finanța reconstrucția țării după cutremurele care au devastat țara pe 24 iunie, transmite AFP.

Apelul vine în condițiile în care autoritățile de la Caracas au solicitat miercuri mai multor țări să deblocheze activele venezuelene înghețate în cadrul sancțiunilor.

Dublul cutremur, cel mai puternic din țară din 1900 încoace, a provocat moartea a cel puțin 3.811 persoane, potrivit unui nou bilanț oficial anunțat miercuri.

Autoritățile evită să vorbească despre persoane dispărute, dar Națiunile Unite estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 50.000. Alte estimări indică o cifră apropiată de 10.000.

Lucrările de reconstrucție se anunță de durată în nordul țării, zonă deosebit de afectată, unde sute de clădiri au fost reduse la ruine sau au devenit nelocuibile.

Șeful operațiunilor umanitare ale ONU, Tom Fletcher, a solicitat 296 de milioane de dolari sub formă de donații pentru a ajuta „1,3 milioane de persoane cu nevoi socio-economice, pe o perioadă de șase luni”, în cadrul unei reuniuni video cu statele membre ale ONU.

Acest apel se adaugă planului umanitar de 632 de milioane de dolari anunțat la începutul anului pentru această țară sud-americană, unde aproape 8 milioane de persoane aveau deja nevoie de ajutor umanitar.

Delcy Rodriguez: „Acest aur aparține poporului nostru”

În cadrul acestei reuniunii ONU, ministrul venezuelean al Afacerilor Externe, Yvan Gil, a solicitat deblocarea fondurilor înghețate în străinătate în cadrul sancțiunilor împotriva Venezuelei.

„Dorim să lansăm un apel către toate țările care încă mențin blocate fondurile aparținând Venezuelei, pentru a putea demara un plan de deblocare a acestor fonduri și a le putea utiliza pentru reconstrucție”, a pledat el, considerând că aceste sechestrări sunt rezultatul unor „sancțiuni ilegale”.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a personalizat solicitarea, adresându-i o scrisoare lui Carol al III-lea.

„Am decis să trimit o scrisoare regelui Angliei pentru ca aceștia să elibereze aurul reținut la Banca Angliei. Acest aur aparține poporului nostru. Avem nevoie de el pentru a face față consecințelor cutremurului”, a declarat ea miercuri la televiziune.

Venezuelan acting President Delcy Rodriguez said she had sent a letter to the King of England asking for Venezuelan gold held at the Bank of England to be released to support recovery efforts after twin quakes struck the country in June https://t.co/3lahaeHHIH pic.twitter.com/y22f3YZZQH — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

Națiunile Unite estimează pierderile legate de cutremur la 6,7 ​​miliarde de dolari, sau 6% din PIB-ul țării, care se află într-o criză severă de ani de zile.

Pe 26 iunie, guvernul SUA a suspendat sancțiunile economice împotriva Venezuelei timp de patru luni, pentru a nu împiedica eforturile de ajutorare din țară.