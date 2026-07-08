Președintele ales al Columbiei acuză o tentativă de lovitură de stat și cere armatei să protejeze democrația

Abelardo de la Espriella, președintele ales al Columbiei, l-a acuzat marți pe șeful de stat în exercițiu Gustavo Petro de plănuirea unei lovituri de stat și a ordonat forțelor armate să „protejeze” democrația și să nu respecte niciun alt ordin din partea președintelui la final de mandat, relatează agențiile AFP și DPA, citate de Agerpres.

Abelardo de la Espriella, politician de dreapta care a câștigat la limită turul doi al alegerilor din iunie în fața lui Ivan Cepeda, candidatul partidului de stânga aflat la guvernare, a dat marți instrucțiuni echipei sale „să suspende imediat procesul de tranziție cu guvernul corupt al cărui mandat se apropie de sfârșit”.

Transferul de putere, programat pentru 7 august, are loc pe fondul unor tensiuni sporite. Petro refuză să recunoască rezultatele turului doi al alegerilor, iar Abelardo de la Espriella acuză actualul guvern de corupție.

„Petro și Cepeda și-au lansat planul B pentru a rămâne la putere cu orice preț. Și vor să o facă printr-o lovitură de stat”, a declarat Abelardo de la Espriella.

Acuzații grave lansate de președintele ales al Columbiei

El susține că, în cursul acestei tranziții, a descoperit dovezi de corupție și atribuire de contracte publice fără licitații în timpul administrației Petro.

„Știe că îl voi face să plătească, în cadrul legii, pentru toate delictele sale, și de aceea este cuprins de panică și teroare”, a declarat Abelardo de la Espriella, adăugând că Petro și Cepeda se „tem” de „consecințele juridice ale legăturilor lor cu narcoterorismul”.

Gustavo Petro a declarat că nu recunoaște „legitimitatea” lui Abelardo de la Espriella și a îndemnat la demonstrații pentru 20 iulie, data la care președintele în exercițiu și-a anunțat discursul de rămas bun.

În ceea ce îl privește, senatorul Cepeda a recunoscut rezultatele alegerilor, dar s-a declarat în „nesupunere civilă” față de noul guvern.

Observatorii internaționali afirmă că alegerile din Columbia au fost corecte

Observatorii internaționali și autoritățile electorale naționale au exclus orice manipulare a alegerilor.

Abelardo de la Espriella, un avocat care s-a lansat recent în politică, promite să promoveze investițiile private, să reducă dimensiunea administrației cu 40% și să intensifice lupta împotriva gherilelor și cartelurilor de droguri, într-un context de violență fără precedent în ultimii zece ani și în urma eșecului negocierilor de pace conduse de Petro cu grupările armate.

Președintele ales a anunțat deja numele viitorilor săi miniștri de Interne, Finanțe, Mediu și Apărare.

Abelardo de la Espriella, susținut de președintele american Donald Trump, a câștigat aproximativ 49,6% din voturi, în timp ce Ivan Cepeda a primit aproximativ 48,7%. Lui Gustavo Petro i s-a interzis să mai candideze deoarece Constituția nu permite realegerea președintelui.

Acesta a fost criticat dur de președintele american Donald Trump, care l-a acuzat că este implicat de traficul de cocaină care ajunge în Statele Unite. SUA au impus inclusiv sancțiuni împotriva sa.