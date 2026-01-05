Liderul Columbiei se declară gata să treacă la „arme”, în fața amenințărilor lui Trump

Președintele columbian Gustavo Petro, membru de gherilă înainte de a deveni politician, a declarat că este pregătit „să ridice armele”, luni, în contextul amenințărilor lansate de omologul său american, Donald Trump, după operațiunea armatei SUA din Venezuela, transmite AFP.

Petro, vizat de luni de zile de insultele și amenințările lui Trump, a scris pe platforma X: „Am jurat să nu mai ating nicio armă… dar pentru patrie voi ridica din nou armele”.

În weekend, președintele american l-a descris pe omologul său columbian drept „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o trimită în Statele Unite”.

Gustavo Petro, al cărui grup de gherilă urbană M-19 a fost dezarmat în baza unui acord de pace din 1989, a avut mai multe schimburi de replici cu Donald Trump după revenirea republicanului la Casa Albă.

Petro a criticat vehement desfășurarea militară americană din Marea Caraibilor, care a început cu atacarea unor ambarcațiuni acuzate de Washington că sunt implicate în traficul de droguri și a culminat cu operațiunea de sâmbătă de la Caracas, unde armata SUA l-a capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro.

Adus în SUA, Maduro este acuzat de autoritățile americane de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Dacă va fi condamnat, el riscă între zeci de ani și închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare.

Washingtonul a scos Columbia despre lista țărilor certificate ca aliate în războiul purtat de SUA împotriva drogurilor.

Într-o postare lungă pe X, președintele Columbiei a insistat că politica sa anti-narcotice este îndeajuns de robustă, dar a subliniat că există limite când vine vorba despre cât de agresivă poate să fie armata.

„Dacă bombardiezi fie și unul dintre aceste grupuri fără suficiente informații, vei ucide mulți copii. Dacă bombardezi țărani, mii se vor transforma în gherile în munți. Și dacă îl reții pe președinte, pe care o bună parte din poporul meu îl iubește și îl respectă, vei dezlănțui jaguarul popular”, a scris el.

Administrația Trump este apropiată de opoziția de dreapta din Columbia, care speră să câștige alegerile legislative și prezidențiale din acest an.