Probleme mari pentru președintele Columbiei: Nu-și mai poate încasa salariul, iar o companie a refuzat chiar și să-i alimenteze avionul

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, vorbind în timpul unei ceremonii militare, la Bogota, pe 24 octombrie 2025. FOTO: Ovidio GONZALEZ / AFP / Profimedia

Președintele columbian Gustavo Petro are mari probleme să-și încaseze salariul după ce a fost lovit de sancțiunile Statelor Unite, a declarat joi avocatul acestuia, pentru AFP.

Petro, soția acestuia, unul dintre fiii lui și ministrul său de interne au fost recent adăugați pe „lista neagră” a Trezoreriei SUA de către președintele american Donald Trump.

Casa Albă îl acuză pe Petro că nu reușește să lupte împotriva traficului de droguri.

Sancțiunile au înghețat activele acestora din Statele Unite și le-au interzis să facă afaceri cu firme care au legături cu SUA.

„Le-au fost înghețate cardurile de credit și conturile bancare”, a declarat Daniel Kovalik, avocatul lui Petro.

„Chiar și plata salariilor, din postura de funcționari publici, este acum dificilă”, a precizat apărătorul.

O companie de combustibili, afiliată Statelor Unite, a refuzat, de asemenea, să realimenteze avionul prezidențial în Spania, a adăugat avocatul.

Salariul lunar al lui Petro nu a fost dezvăluit public.

Kovalik a sugerat că purtarea unor negocieri ar putea rezolva situația.

„Prezinți un dosar și, de multe ori, acesta se rezolvă prin negocieri sau prin diplomație”, a spus el.

„Acest lucru se poate face prin intermediari. Lucrăm la asta”, a mai spus apărătorul.

Kovalik a anunțat că intenționează să conteste sancțiunile americane în instanțele din SUA și în fața Departamentului Trezoreriei.

„Oricare va fi calea aleasă, va fi un proces foarte lung și de durată”, a spus avocatul.

„O instanță columbiană, poate un organism internațional, ar putea să se ocupe de asta”, dar „să fim realiști: SUA nu răspunde în fața nimănui”, a mai afirmat apărătorul

Kovalik a insistat că Petro este nevinovat.

„Cred că adevărul va fi cel care ne va elibera”, a spus el. „Îl cunosc pe Petro de 20 de ani și știu că a luptat împotriva cartelurilor de droguri pe tot parcursul carierei lui politice”, a adăugat avocatul.

El consideră că Petro a fost pedepsit pentru că s-a opus politicii externe a SUA.

„Cred că (președintele american Donald Trump) încearcă să atace pe oricine se opune obiectivelor politicii externe a SUA”, a spus Kovalik.

„Și el (Gustavo Petro, n.r.) este pedepsit. Este un mesaj pentru toți liderii: aliniați-vă sau veți fi pedepsiți”, a mai susținut avocatul.

De asemenea, Kovalik a avertizat că orice companie sau guvern care colaborează cu Petro riscă să fie plasate sub imperiul sancțiunilor.

Avocatul a precizat că l-a cunoscut pe Petro în anii 2000, în timpul uneia dintre cele mai sângeroase perioade ale conflictului din Columbia, când amândoi denunțau legăturile dintre armată și grupurile paramilitare.

„Asta ne-a apropiat”, a spus Kovalik.