Președintele ales al Poloniei, mesaj pentru Nicușor Dan

Președintele ales al Poloniei, naționalistul Karol Nawrocki, i-a răspuns miercuri președintelui României, Nicușor Dan, la mesajul de felicitare transmis în urmă cu o zi, după victoria sa în alegerile prezidențiale de duminică.

„Polonia și România nu sunt vecine, dar rămân apropiate și voi face tot posibilul ca alianța și prietenia noastră să dureze”, a scris Nawrocki, într-un mesaj publicat pe X.

„Vă rog să primiți și felicitările mele”, se mai arată în răspunsul președintelui ales al Poloniei.

