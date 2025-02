Președintele argentinian Javier Milei e amenințat cu suspendarea după ce a promovat o înșelătorie cu criptomonede

Președintele Argentinei, Javier Milei, a promis să revitalizeze economia țării sale prin politici anarho-capitaliste și, în cele din urmă, a făcut cel mai anarho-capitalist lucru posibil: a susținut o criptomonedă fără să se intereseze cu privire la ea, doar pentru ca aceasta să se prăbușească aproape imediat după lansare, permițând astfel „insiderilor” să încaseze profituri, în timp ce investitorii de rând au rămas cu pierderile, scrie site-ul tech Gizmodo.

Târziu vineri noaptea, Milei a publicat un mesaj pe platforma „X”, fosta Twitter, prin care și-a exprimat sprijinul pentru un token de criptomonedă numit $LIBRA. Milei a descris moneda celor aproape patru milioane de urmăritori ai săi ca fiind un „proiect privat dedicat stimulării creșterii economiei argentiniene”, susținând că va „finanța afaceri și inițiative argentiniene mici”.

În mai puțin de o oră de la postarea sa, prețul $LIBRA a crescut cu 2.000%, potrivit site-ului specializat în criptomonede CoinDesk, atingând o capitalizare totală de aproape 4,5 miliarde de dolari. Apoi, s-a prăbușit.

Situația a amintit imediat de o schemă de tip „pump and dump” – când o criptomonedă este lansată sau al cărei preț este umflat artificial într-o perioadă scurtă de timp, doar cu scopul de a o vinde apoi la un preț cât mai mare posibil. Prețul criptomonedei se prăbușește apoi, provocând pierderi importante pentru investitorii care nu erau la curent cu schema.

Exact acest lucru s-a întâmplat și cu $LIBRA. În momentul în care moneda a ajuns la volumul maxim de tranzacționare, „insiderii” au început să vândă, încasând banii pe tokenurile pe care le dețineau.

Milei s-a distanțat de criptomonedă în timp ce prețul acesteia se prăbușea spectaculos

O analiză realizată de BubbleMaps a arătat că 82% din tokenurile $LIBRA era deținute de un singur grup, sugerând că fondatorii și cei pe care i-au implicat în proiect „doar așteptau ca suficienți naivi să intre în joc pentru a putea fugi cu banii”, scriu jurnaliștii de la Gizmodo, un site specializat în tehnologie și știință.

În aproximativ cinci ore, aproape întreaga capitalizare de 4,5 miliarde de dolari a $LIBRA a fost ștearsă. Site-ul de analiză financiară The Kobeissi Letter a descris evenimentul drept „una dintre cele mai rapide și mai mari distrugeri de avere din istoria tranzacțiilor de retail”.

În timp ce moneda se prăbușea, Milei încerca să se distanțeze de întreaga situație. A șters mesajul inițial la aproximativ cinci ore după ce l-a distribuit, jurnaliștii de la The New York Times calculând că președintele argentinian a făcut asta exact în momentul în care valoarea tokenului se prăbușea. A urmat un alt mesaj prin care Milei a încercat să clarifice că nu avea nicio idee despre proiectul crypto pentru care și-a exprimat sprijinul.

„Acum câteva ore am publicat un tweet, la fel ca de nenumărate alte ori, sprijinind un presupus proiect privat cu care, evident, nu am nicio legătură”, a scris el. „Nu eram familiarizat cu detaliile proiectului și, după ce m-am informat, am decis să nu mai continui să-l promovez (motiv pentru care am șters tweet-ul)”, a continuat acesta.

Opoziția din Argentina amenință cu punerea sub acuzare a președintelui

Milei și-a încheiat mesajul cu un atac virulent la adresa criticilor săi.

„Pentru șobolanii jegoși din casta politică ce vor să profite de această situație pentru a face rău, vreau să le spun că în fiecare zi ne confirmă cât de josnici sunt politicienii și ne întăresc convingerea de a-i da afară cu șuturi”.

„Site-ul proiectului a fost creat chiar în ziua lansării. Nu era nevoie de o cercetare aprofundată ca să îți dai seama că e dubios”, scriu în schimb jurnaliștii de la Gizmodo.

Opoziția lui Milei, cel puțin, pare să creadă că el poartă mai multă responsabilitate decât este dispus să-și asume și se pare că ia în calcul o încercare de a-l destitui.

„Acest scandal, care ne face de râs la nivel internațional, ne obligă să inițiem o cerere de punere sub acuzare a președintelui”, a declarat deputatul opoziției Leandro Santoro, potrivit Reuters.