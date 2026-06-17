Președintele care îl avertizează direct pe Trump să se țină departe de alegerile din țara lui: „Poate continua să-l iubească pe tată, pe fiu, pe nepot. Dar să nu se amestece”

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, la Brasilia, pe 3 aprilie 2025. FOTO: EVARISTO SA / AFP / Profimedia

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a afirmat miercuri că omologul său american, Donald Trump, nu ar trebui „să se amestece în alegerile” din Brazilia care vor avea loc în luna octombrie, informează AFP.

Lula da Silva, care vizează la 80 de ani al patrulea mandat la conducerea Braziliei, îl va avea ca principal adversar pe senatorul Flavio Bolsonaro, al cărui tată este predecesorul său de extremă dreaptă Jair Bolsonaro, un aliat al președintelui Statelor Unite.

Donald Trump „are dreptul să aibă preferințele sale ideologice (…) dar alegerile din Brazilia sunt problema Braziliei”, a spus răspicat Lula da Silva, în cursul unei conferințe de presă la Geneva, la finalul summitului G7, potrivit Agerpres.

Mai devreme în cursul aceleiași zile, președintele american a afirmat, într-o altă conferință de presă, că Brazilia a devenit „un pic periculoasă politic”.

Donald Trump i-a primit pe Lula da Silva și pe senatorul brazilian Flavio Bolsonaro la Casa Albă luna trecută, la câteva săptămâni distanță.

La scurt timp după întâlnirea lui Trump cu parlamentarul brazilian de 45 de ani, Washingtonul a clasificat drept grupări teroriste cele două principale facțiuni criminale din Brazilia și a amenințat țara sud-americană cu suprataxe vamale, două măsuri aspru criticate de guvernul Lula da Silva.

Marți, Curtea Supremă de la Brasilia l-a condamnat, în contumacie, la patru ani de închisoare pe un alt fiu al lui Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pentru lobby-ul său pe lângă autoritățile americane, cu scopul ca acestea să intervină în favoarea tatălui său.

Fost deputat, Eduardo Bolsonaro este stabilit în Statele Unite de anul trecut.

Donald Trump „poate continua să-l iubească pe Bolsonaro, pe tată, pe fiu, pe nepot, asta nu e o problemă. Este treaba lui. Până la urmă, gusturile nu se discută. Dar să nu se amestece în alegerile braziliene”, a insistat Lula da Silva.