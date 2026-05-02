Președintele Cubei cere reacția comunității internaționale după ce Donald Trump a amenințat țara cu invazia militară: „Un act criminal atât de radical”

Amenințările de agresiune militară ale lui Donald Trump împotriva Cubei au atins „un nivel periculos și fără precedent”, a denunțat sâmbătă președintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, care a făcut apel la comunitatea internațională să reacționeze, relatează AFP, conform Agerpres.

Președintele american a reiterat vineri, în cadrul unei alocuțiuni în Florida, amenințarea sa de a „prelua controlul” Cubei, sugerând că un portavion american s-ar putea opri acolo „pe drumul de întoarcere din Iran”.

„Președintele SUA își lansează amenințările de agresiune militară împotriva Cubei la un nivel periculos și fără precedent”, a reacționat Miguel Diaz-Canel pe rețeaua socială X.

El a făcut apel la comunitatea internațională „să ia notă” și să decidă „alături de poporul SUA” dacă se va permite ca „un act criminal atât de radical să fie comis”.

Potrivit șefului statului cubanez, o intervenție militară americană ar viza înainte de toate „satisfacerea” intereselor comunității de exilați cubanezi instalată în Florida, „un grup restrâns dar bogat și influent, animat de o dorință de revanșă și de dominație”.

„Niciun agresor, oricât de puternic ar fi el, nu va avea parte de predarea Cubei”, a avertizat Miguel Diaz-Canel.

Declarațiile lui Donald Trump în Florida, unde locuiește cea mai mare comunitate cubaneză din străinătate, au fost făcute la câteva ore după semnarea de către președintele american a unui decret prezidențial care înăsprește sancțiunile americane împotriva guvernului de la Havana și entităților care colaborează cu el.

Președintele american, care aplică o politică de presiune maximă împotriva Cubei de la începutul anului, estimează că insula comunistă, situată la 150 km de coastele Floridei, continuă să reprezinte „o amenințare extraordinară” pentru securitatea națională a SUA.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul, care nu-și ascunde dorința de a vedea o schimbare de regim la Havana, impune din ianuarie o blocadă petrolieră insulei, permițând trecerea unui singur petrolier rusesc.

Vineri, o defilare care denunța amenințările de agresiune americană a fost organizată de 1 Mai în fața ambasadei SUA la Havana, la ea participând liderul revoluționar Raul Castro, de 94 de ani, și președintele cubanez.