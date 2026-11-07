Președintele din Paraguay, destituit și arestat la domiciliu după ce 3.000.000 de oameni nu își pot retrage banii din conturi

Președintele de dreapta al Paraguayului a fost plasat în arest la domiciliu la câteva minute după ce a fost demis de Congres, pe fondul unei crize grave care a lăsat jumătate din populația țării fără acces la conturile bancare, relatează The Guardian.

Toți cei 44 de senatori prezenți au votat pentru destituirea lui Peña din cauza abaterilor în exercitarea funcției, acesta devenind al doilea președinte paraguayan înlăturat prin procedura de punere sub acuzare (impeachment).

Santiago Peña este acuzat că și-a folosit influența politică pentru a favoriza o bancă, Ueno, care s-a extins exponențial sub guvernarea sa.

Luni, banca centrală a țării a dispus plasarea Ueno Bank sub administrare specială din cauza insolvenței.

Măsura a blocat conturile a 2,9 milioane de persoane, aproximativ 60% din populația adultă a țării, care erau clienți ai băncii Ueno și care, peste noapte, nu au mai putut să-și folosească proprii bani nici măcar pentru achiziții de bază, precum pâine și apă. Paraguayul are circa 7 milioane de locuitori.

Procedura de suspendare din funcție a președintelui a început miercuri și s-a încheiat vineri, cu câteva minute înainte de a se dispune arestarea lui Peña.

Vicepreședintele său, Pedro Alliana, depunea jurământul ca nou lider al țării, în timp ce un procuror, aflat alături de polițiști în fața locuinței lui Peña, a declarat pentru presa locală că fostul președinte a fost plasat în arest la domiciliu.

Oamenii protestează

Indignarea publică devine din ce în ce mai puternică pe zi ce trece.

În timp ce senatorii deliberau vineri, protestatarii care cereau restituirea economiilor înghețate și tragerea la răspundere pentru eșecul Ueno au mărșăluit prin centrul orașului Asunción.

Sute de oameni au protestat vineri pe străzile din Asuncion, Paraguay. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Santi Peña la Tacumbú!” au scandat oamenii, o referire la principala închisoare a capitalei, unde se află în prezent deținut fondatorul și fostul director general al companiei Ueno, Miguel Vázquez.

Unele proteste au degenerat în confruntări violente cu poliția.

Ce pedeapsă riscă Santiago Peña

Procuratura a deschis joi o anchetă împotriva lui Peña, sub suspiciunea de îmbogățire ilicită, spălare de bani și trafic de influență, cele mai grave dintre aceste acuzații fiind pasibile de pedepse de până la 10 ani de închisoare.

Peña a primit ordinul de a rămâne la una dintre reședințele sale din Asunción până când se va prezenta în fața procurorilor sâmbătă dimineață.

Peña, care a fost unul dintre principalii aliați ai președintelui american Donald Trump în regiune, a încercat joi să-și dea demisia, în încercarea de a-și păstra jurisdicția specială acordată foștilor președinți – care devin senatori pe viață în Paraguay –, dar parlamentarii nu i-au acceptat demisia, lăsându-l astfel sub jurisdicția instanțelor obișnuite.

Pe fondul zvonurilor că a fugit în Argentina, economistul în vârstă de 47 de ani trebuia să se prezinte în fața Congresului pentru a-și prezenta apărarea în cadrul procedurii de destituire, dar a lăsat această sarcină în seama avocaților săi și a continuat, în schimb, să posteze pe rețelele de socializare.

„Îmi iau rămas-bun cu recunoștință”

Înainte de finalizarea procedurii de suspendare din funcție sau de emiterea mandatului de arestare, acesta a scris:

„Îmi iau rămas-bun cu recunoștință, fiind pe deplin conștient de suferința celor care așteaptă acum răspunsuri”, a scris el, referindu-se la foștii clienți ai Ueno care nu își pot accesa propriile fonduri.

Santiago Pena. Credit line: Handout / AFP / Profimedia

La scurt timp după preluarea mandatului, Peña l-a numit pe Carlos Carvallo Spalding, fost director general al Ueno, la conducerea băncii centrale a țării. Trei luni mai târziu, Spalding – care, din noua sa poziție, reglementa chiar compania pe care o condusese anterior – a permis Ueno să devină o bancă digitală. Acest lucru a facilitat transformarea instituției, în doar câțiva ani, într-una dintre cele mai mari bănci din Paraguay în ceea ce privește volumul depozitelor.

Peña însuși deținea acțiuni în valoare de aproximativ 1 milion de dolari americani, pe care le cumpărase în 2019 de la o companie care urma să devină Ueno Holding în 2022, societatea-mamă a conglomeratului care controla Ueno Bank.

Chiar și după ce a devenit președinte, el nu a vândut acțiunile decât în aprilie 2025. El a afirmat că le cumpărase exclusiv în calitate de „investitor”.

„Întrucât Ueno se bucura de binecuvântarea președinției, majoritatea fondurilor de pensii apropiate de guvern și-au depus banii la această bancă”, a declarat analistul politic Hugo Duarte, pentru The Guardian.

Se estimează că între 800 și 860 de milioane de dolari, provenind din fonduri de stat și de pensii, au fost investiți în Ueno.