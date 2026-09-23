Președintele Iranului l-a criticat pe Trump de la tribuna ONU: „Un semn al unei mentalități de bullying” / Gestul făcut de delegația SUA

Masoud Pezeshkian a declarat, miercuri, la ONU, că Iranul nu se va preda în războiul cu SUA, dar că rămâne deschis diplomației pentru încheierea conflictului, a scris Reuters.

În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, președintele Masoud Pezeshkian a declarat că amenințările nu vor face decât să întărească hotărârea Iranului, respingând avertismentul lui Trump potrivit căruia ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord.

„Remarcile făcute ieri de președintele SUA (…) sunt un semn al unei mentalități de bullying (…). Poporul iranian nu se va pleca în fața presiunilor (…). Cei care sunt teroriști și îi antrenează pe teroriști ne numesc pe noi teroriști”, a spus el, după ce Trump acuzase Iranul că este principalul susținător al terorismului.

De mai multe ori în timpul discursului său, Pezeshkian a spus că Iranul este pregătit să-și rezolve problemele cu Statele Unite prin negocieri, dar a avertizat că Teheranul nu va accepta limbajul forței.

Delegația SUA a ieșit din sală

Delegația Statelor Unite a părăsit sala la începutul discursului lui Pezeshkian.

Președintele iranian și-a început discursul acuzând Statele Unite că au ucis civili în timpul războiului, arătând mai multe fotografii, printre care și o imagine cu eleve într-o sală de clasă.

Un atac cu rachetă asupra unei școli primare din Minab, pe 28 februarie, la câteva ore după ce atacurile americane și israeliene asupra Iranului au declanșat conflictul, a ucis peste 175 de copii și profesori, potrivit oficialilor iranieni.

Pentagonul nu a făcut publice rezultatele investigației sale cu privire la atac.

O investigație militară preliminară a arătat că o eroare militară a dus la atacul american asupra școlii primare de fete Shajarah Tayyebeh, relata la acel moment The New York Times (NYT), citând oficiali americani și alte persoane familiarizate cu concluziile preliminare.

Pezeshkian, despre programul nuclear și Strâmtoarea Ormuz

Masoud Pezeshkian a reiterat că Iranul nu intenționează să obțină arme nucleare, dar că nu va renunța la dreptul său de a avea un program nuclear pașnic.

„Nici arme nucleare, nici renunțarea la cunoștințele nucleare”, a spus el.

Liderul iranian a vorbit și despre Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu energie și un punct central al tensiunilor dintre Teheran și Washington.

În weekend, principalul negociator al Iranului anunța că Teheranul a transmis Washingtonului, prin intermediul mediatorilor, condițiile sale pentru redeschiderea strâmtorii.

„Nu se poate ca toată lumea să beneficieze de Strâmtoarea Ormuz, în timp ce nouă ni se refuză accesul la transportul maritim prin această cale navigabilă. Desfășurarea permanentă a unor flote ostile și extinderea războiului nu vor duce la pace”, a mai declarat Pezeshkian, la ONU.