Nicușor Dan merge în New York, la Adunarea Generală a ONU. Anul trecut, el a lipsit

Șeful statului va conduce delegația României care va participa luna viitoare la cea de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, a anunțat Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan se va adresa miercuri, 23 septembrie, plenului Adunării Generale a ONU, discurs în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme, conform sursei citate.

De asemenea, Dan va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, a mai transmis Palatul Cotroceni.

Fostul comisar european Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan în aprilie, este susținut de România pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU va avea ca temă centrală „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți” (Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all).

Nicușor Dan nu a mers anul trecut

Este prima oară când președintele Nicușor Dan va merge la Adunarea Generală a ONU. Anul trecut, România a fost reprezentată de ministrul de externe, Oana Țoiu.

Dan a explicat la vreme respectivă că nu a mers la New York deoarece a considerat că „e mai util” să fie prezent în țară în acea perioadă.

El a oferit câteva exemple de activități pe care le-a făcut în țară în acele zile, spunând că „unele dintre ele” erau mai importante decât participarea la Adunarea Generală a ONU.

„Am făcut o ședință de coaliție, am avut niște discuții cu niște investitori care sunt în România și care au de la divergențe, până la oportunități de investiție, am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise, adică e o activitate de președinte”, a declarat la Digi 24, Dan, în septembrie 2025.