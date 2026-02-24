Președintele Nicușor Dan, la 4 ani de război în Ucraina: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”

„Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate”, a transmis președintele Nicușor Dan, într-un mesaj postat marți, când se împlinesc patru ani de război în Ucraina.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atașat mesajului său o fotografie făcută alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele român a mai spus că România va sprijini Ucraina oricât este necesar.

„Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean. România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”, a adăugat Nicușor Dan.

„Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”, a mai spus președintele.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Nicușor Dan spune că Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.